​Şanlıurfa’da Sağanak Yağış Uyarısı

Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Akşam Saatlerinde Başlayacak

-Şanlıurfa’da kuvvetli yağış uyarısıŞanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi. Açıklamada, vatandaşların sel, su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı duyarlı olması gerektiği vurgulandı.Açıklamada, “Akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'da başlayacak olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra Şanlıurfa ve ilçelerinde yerel olarak kuvvetli metrekareye 30-60 kilogram olması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.