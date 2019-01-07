​ŞUTSO'DA Mesleki Yeterlilik Belgesi Bilgilendirme Toplantısı Yapılacak

11 Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mesleki Yeterlilik Belgesi” Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısının 81’den 117’ye çıkarılmasıyla kapsamı genişleyen “Mesleki Yeterlilik Belgesi” ile ilgili tüm detaylar, bu toplantıda katılımcılara aktarılacak. Gerçekleştirilecek toplantıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanı Mehmet Ordukaya ve TOBB – MEYBEM Genel Müdürü Ahmet Saygın Baban Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin tüm detaylarını katılımcılarla paylaşacaktır.ŞUTSO Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda 10 Ocak Perşembe Günü Saat 14:00'da gerçekleştirilecek toplantıya katılımın yoğun olması bekleniyor.