Urfalı Vatandaş Cumhurbaşkanına Seslendi

Ödemek İçin Böbreğimi Satıyorum

Tepkiler Geldi

-Urfalı vatandaş iş arıyor-Borçlarını ödemek için böbreğini satıyorMaddi sıkıntılar çeken Mahmut Duludu isimli Urfalı bir vatandaş borç batağına saplandığı gerekçesiyle böbreğini satışa çıkardı. Eline aldığı döviz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen vatandaş, “Sayın Cumhurbaşkanım, işsizim, çaresizim, borçluyum. Ödemek için böbreğimi satıyorum.” ifadelerini kullandı.Eline aldığı dövize telefon numarasını da ekleyen Mahmut Dulundu, kendisine yardım elinin uzatılmasını beklediğini ifade etti. fotoğrafın sosyal medyada yayılması ile tepkiler de geldi. Birçok kesim iş bulmak için çabalaması gerektiğini söylerken, başka bir kesim de çaresiz vatandaşa yardım elinin uzatılmasını talep etti.