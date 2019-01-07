​Hocadan, Sol Elle Yemek Yiyen Çocuğa İşkence

İğne Alır Elime Vururdu

-Dernek hocasından akıl almaz öneri-Sol elle yiyeyn çocuğa işkenceİhramcızâde İlim Yayma Derneği hocası Kerem Önder, tepki çeken ifadelere sebep oldu. Önder, “Çocukların sağ elle yemek yemeye alıştırılması için sol ellerine iğne batırılmasını yoluna gidilmeli” dedi.Kerem Önder, "O çocuk sol elle alıp yediği zaman, alacaksın çikolatayı öbür eline vereceksin. Sonra o tekrar eline aldığı zaman alacaksın, tekrar vereceksin. Bu 'cız' diyeceksin" derken, "Anam şöyle yapardı, sol elle bir şey yiyeceğim zaman, ben hatırlıyorum, iğne alırdı elime vururdu. Bu cız, kötü bu… Bu elle yediğim anda bu elime vuruyor ki anlayayım ki bu el acı veriyor, yemeyeyim. Sağ elle biz yemek yemeye böyle alıştık" dedi.Kerem Önder'in bu önerisi sosyal medyada büyük tepkiler aldı. İşte o fetva;