​Urfa’da Kar ve Buzlanma Faciası, 30 Araç Birbirine Girdi

Yol Ulaşıma Kapandı

150 Araç Mahsur Kaldı

- Siverek’te sis, kar ve buzlanma faciası- Sis, kar ve buzlanma nedeniyle 30 araç birbirine girdi, 150 araç yolda mahsur kaldıGüneydoğunun tek kayak merkezi Karacadağ'a hafta sonu tatiline gidenlerin dönüş yolculuğu, yoğun sis, kar ve buzlanma nedeniyle çileye dönüştü. Akşam saatlerinde bölgeye dönmek isteyen tatilcilerin bulunduğu yaklaşık 30 araç, yoğun kar, sis ve tipi yüzünden birbirine girdi. Hafif sıyrıklara ve maddi hasara neden olan kazalar ile sis, kar ve tipi nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı.Mahsur kalanlar için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ve kurtarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaklaşık 4 saat boyunca yolda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Şarampole devrilen ve yolun kapanmasına neden olan araçlar çekici ve iş makinelerinin yardımıyla yoldan çekildi. Kar ve tipi nedeniyle kapanan yollar ise iş makineleri ile açılarak, yolda mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı. Mahsur kalan yüzlerce kişi gece saat 22.30’a kadar süren çalışmalarla bölgeden tahliye edildi.