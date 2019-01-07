Ayasofya’da Çekilen Görüntülere Tepkiler Büyüyor, Namaza Durdular

Gerekli İnceleme Başlatılmıştı

Müze Yönetimi Açıklama Yaptı

Ayasofya’nın önünde Namaza Durdular

Fotoğrafın Sahibi Özür Diledi

-Ayasofya’da çekilen görüntüler tepkilere neden oldu-Vatandaşlar tepkilerini namaz kılarak gösterdiAyasofya'da kaydedilen görüntü tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın ardından tepkiler üzerine Ayasofya Müzesi'nin Twitter hesabından, "Bir bayan tarafından, bir bale hareketi olan 'spagat' figürü müze içerisinde yapılmış ve konu hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır" denildi.Müze yönetimi 'tepkiler' üzerine Twitter'dan açıklama yaptı: 'Gerekli incelemeler başlatıldı.'"İlgili mevzuatımız çerçevesinde müzemizde turizm firmalarından gelen talepler doğrultusunda akşam saatlerinde özel açılışlar gerçekleşmektedir. Nitekim 05 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen akşam açılışında, ziyarete gelen bir bayan tarafından, bir bale hareketi olan ‘spagat' figürü müze içerisinde yapılmış ve diğer ziyaretçiler tarafından fotoğrafı çekilmiştir. Bu husus sosyal paylaşım sitelerine yansımış ve tarafımızca konu hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır."Sosyal medyada yayınlana görüntülerin üzerine binlerce yorum alan fotoğrafa birkaç vatandaş da farklı bir şekilde tepkilerini gösterdi. Vatandaşlar akşam saatlerinde Ayasofya’nın önüne giderek namaza durdu. Çevrede bulunan diğer vatandaşarın da desteğini alan protestocular bir süre sonra olay yerinden dağıldı.Paylaşımı yapan Leyla Alaton tepkiler üzerine fotoğrafı sildi, 'Kimseyi incitmek gibi bir kastım olamaz.' dedi. Alaton açıklamasında şunları ifade etti;“Estetik olduğunu düşündüğüm bir fotoğraf paylaştım. Hiçbir değere tehdit olabileceğini düşünemedim. Çok ama çok üzgünüm. Gerçekten incinmiş olanlardan özür dilerim. Kimseyi incitmek gibi bir kastım olamaz. Dans gösterisi mevzuu bahis değildir. Hatıra niyetine, safça çektirilmiş bir genç kızımızın fotoğrafından ibarettir.” ifadelerini kullandı.