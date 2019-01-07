Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 07 Ocak 2019 11:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Eşini, 6 Yaşındaki Oğlunun Yanında Uyurken Öldürmüş

Kendisinden boşanmak isteyen eşini öldürdüğü için tutuklanan kocanın eşini uyuduğu sırada, 6 yaşındaki çocuğunun yanında kafasına çekiçle vurup boğazına bıçak sokarak öldürdüğü ortaya çıktı.

​Eşini, 6 Yaşındaki Oğlunun Yanında Uyurken Öldürmüş

- Eşini uyurken, 6 yaşındaki oğlunun yanında öldürmüş 
- Adana'da kendisinden boşanmak isteyen eşini öldürdüğü için tutuklanan kocanın eşini uyuduğu sırada, 6 yaşındaki çocuğunun yanında başına çekiçle vurup boğazına bıçak saplayarak öldürdüğü ortaya çıktı 
- Zanlının eşine çekiçle vururken uyanan çocuğunu yorganın altına girmesi konusunda uyarıp, eşine çekiçle vurmaya devam ettiği de öğrenildi 

 

Verdiği İfadede Ortaya Çıktı

Edinilen bilgiye göre, Adana’nın Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi 3914 Sokak'taki evde 26 Aralık günü sabah meydana gelen olayda, iddiaya göre, 2 çocuk babası Harun Ç. (45), sabah saat 08.30'da 20 yıldır evli olduğu Sevda Ç.'yi (38) kendisinden boşanmak istediği için çekiç ve bıçakla öldürmüştü. Polis tarafından gözaltına alınan ve "kasten öldürmek" suçundan tutuklanan zanlının savcılıktaki verdiği ifadede eşini nasıl öldürdüğü ortaya çıktı. 


 

Boşamak İstiyordu

Zanlının 20 yıldır evli olan eşinin kendisinden boşanmak istediğini 25 Aralık akşam İstanbul'da yatılı okuyan büyük oğlunu arayarak ona da kendisinden boşanmak istediğini söylediğini belirterek, "Ben eşimi ikna etmek için ona yalvardım. Ancak o bir türlü ikna olmadı. Eşimi ikna edemediğim için bu olayı kafama taktım. Eşim ne olursa olsun boşanacağını söyledi. Gece eşim 6 yaşındaki oğlum Hamza ile birlikte bir çekyatta ben de aynı odada karşı çekyatta yattım. Boşanma konusunu kafama taktığım için sabah erkenden kalkıp çok sayıda sigara içtim. Sonra da dışarı çıkıp çekici alıp odaya geldim. Oğlumla birlikte yan yana yatan eşimin kafasına bir kez vurdum. Eşim hiç uyanmadı bana tepki vermedi. Ancak oğlum sese uyandı. Oğluma sus yorganı kafana çek uyu dedim. Sonra da eşimin kafasına çekiçle 3 kez daha vurdum. Eşim hareketsiz kaldı. Sonra da cebimden çıkardığım bıçağı eşimin boğazının iki tarafına 3 kez sokup çıkardım. Bu hareketten sonra oğlumu alıp evimizin yakınındaki ablama gittim. Oradan akrabam olan mahalle muhtarını arayıp 'eşimi öldürdüm gel beni polise teslim et' dedim. O da bir süre sonra eve gelip polisi aradı. Polisler gelip beni aldı" dediği öğrenildi. 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
İbrahim Halilullah Diyanet Eğitim Merkezini Ziyaret Etti
İbrahim Halilullah Diyanet Eğitim Merkezini Ziyaret Etti
Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet TAŞTAN İbrahim Halilullah Diyanet Eğitim Merkezine iade-i ziyarette bulundu
Adliye'de Dev Vurgun! Tam 100 Bin TL
Adliye'de Dev Vurgun! Tam 100 Bin TL
​Bir zabıt katibi görevli olduğu mahkemede mağdurları sahte evrak düzenleyerek 100 bin TL dolandırmaya çalışırken yakalandı. Akıllara durgunluk veren olayda susma hakkını kullanan zabıt katibi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
​Hocadan, Sol Elle Yemek Yiyen Çocuğa İşkence
​Hocadan, Sol Elle Yemek Yiyen Çocuğa İşkence
İhramcızâde İlim Yayma Derneği hocası Kerem Önder, çocukların sağ elle yemek yemeye alıştırılması için sol ellerine iğne batırılması gerektiğini dile getirdi. Önder'in bu acımasız ifadeleri sosyal medyadan büyük tepkilere neden oldu.
Ayasofya’da Çekilen Görüntülere Tepkiler Büyüyor, Namaza Durdular
Ayasofya’da Çekilen Görüntülere Tepkiler Büyüyor, Namaza Durdular
Ayasofya'da kaydedilen bale görüntü tartışmalara neden oldu. tepkileri çeken fotoğraftan sonra birkaç vatandaş Ayasofya’nın önüne giderek tepkilerini namaz kılarak gösterdi. “Ayasofya bale yeri değil ibadethanedir” diyen vatandaşlar aynı tepkiyi daha çok kişinin göstermesi gerektiğini belirtti.
​Eşini, 6 Yaşındaki Oğlunun Yanında Uyurken Öldürmüş
​Eşini, 6 Yaşındaki Oğlunun Yanında Uyurken Öldürmüş
Kendisinden boşanmak isteyen eşini öldürdüğü için tutuklanan kocanın eşini uyuduğu sırada, 6 yaşındaki çocuğunun yanında kafasına çekiçle vurup boğazına bıçak sokarak öldürdüğü ortaya çıktı.
​Başörtülü Kadınlara Hakaret Etti Denildi, Çakır Sessizliğini Bozdu
​Başörtülü Kadınlara Hakaret Etti Denildi, Çakır Sessizliğini Bozdu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Deniz Çakır hakkında başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Konu ile ilgili sessizliğini bozan Çakır, “Biz değil tartıştığımız kişiler bizim tercihlerimizden rahatsızdı” dedi
Devlet Sigaradan Vergi Almayacak
Devlet Sigaradan Vergi Almayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) değişikliğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
​Karşılıksız Aşk Cinayetinin Görüntüleri Ortaya Çıktı
​Karşılıksız Aşk Cinayetinin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Platonik aşk yaşadığı iş arkadaşını öldüren kadın tutuklanırken, öldürülme anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Karacadağ'da Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdüler
Karacadağ'da Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdüler
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşları Sarıkamış şehitleri için Karacadağ'ın zirvesine zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.
Yanan Elektrik Kablosu Mutfağı Kül Etti
Yanan Elektrik Kablosu Mutfağı Kül Etti
Elektrik kablosunun neden olduğu yangında mutfaktaki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.
Mide Küçültme Ameliyatı 2 Çocuk Babasının Sonu Oldu
Mide Küçültme Ameliyatı 2 Çocuk Babasının Sonu Oldu
Aşırı kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olan genç baba hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu, ameliyatı yapan doktoru kusurlu buldu.
Bal Hırsızına Kameralı Tuzak
Bal Hırsızına Kameralı Tuzak
Bal hırsızlığı kameralara saniye saniye yansıdı
Adliye'de Dev Vurgun! Tam 100 Bin TL
Adliye'de Dev Vurgun! Tam 100 Bin TL
​Sınırda Dev Operasyon
​Sınırda Dev Operasyon
​Urfa’da Kar ve Buzlanma Faciası, 30 Araç Birbirine Girdi
​Urfa’da Kar ve Buzlanma Faciası, 30 Araç Birbirine Girdi
Ayasofya’da Çekilen Görüntülere Tepkiler Büyüyor, Namaza Durdular
Ayasofya’da Çekilen Görüntülere Tepkiler Büyüyor, Namaza Durdular
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:05
Güneş
07:32
Öğle
12:38
İkindi
15:09
Akşam
17:32
Yatsı
18:52
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿