​Başörtülü Kadınlara Hakaret Etti Denildi, Çakır Sessizliğini Bozdu

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Deniz Çakır Tartışma İle İlgili Açıklama Yaptı

- Deniz Çakır’a başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma-Deniz Çakır açıklama yaptıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul'daki bir AVM’de restoranda oturan başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatmıştı. Oyuncu Çakır'ın restoranda yan masasında oturan bir kısmı başörtülü 7 kadına, "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada" diyerek sözlü tacizde bulunduğu iddia edilmiş ve olaya konu kadınların şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı.Günlerdir magazin gündemini meşgul eden konu ile ilgili sessizliğini bozan Deniz Çakır, şu açıklamalarda bulundu;