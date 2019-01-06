Karacadağ'da Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdüler

Allahuekber Dağları’nda Donarak Şehit Olan Mehmetçiklerimiz İçin Yürüdüler

-60 kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü-Sivil Toplum Kuruluşları Sarıkamış şehitleri için Karacadağ'ın zirvesine zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.Nida Sanat Topluluğu, Fırat Gezginler Kulübü, Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 60 kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü. Enver Paşa komutasında, 104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit düşen binlerce Mehmetçik için yoğun kar ve tipi altında Karacadağ'ın zirvesine zorlu bir tırmanış gerçekleştirildi.Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü Başkanı Abdurrahim Ekin yaptığı açıklamada, "104 yıl önce vatan savunması için Allahuekber Dağları’nda donarak şehit olan Mehmetçiklerimizi anmak adına böyle bir yürüyüş gerçekleştirdik. Tarihimizde önemli bir yeri olan bu hazin olayı bu yıl yoğun bir katılım ile anmış bulunduk. Katılım gösteren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.Nida Sanat Topluluğu kurucusu Abdullah Hakan Lale ve Fırat Gezginler Kulübü kurucusu Ferit Akçalı'da yaptıkları açıklamada " Üyelerimize, Diyarbakır Doğa Sporları Kulübüne ve Ak Parti İl Meclis üyesi Cumali Karavar’a böyle anlamlı bir etkinlikte bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.