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Bu haber 06 Ocak 2019 21:00:43 Tarihinde eklenmiştir.

Bal Hırsızına Kameralı Tuzak

Bal hırsızlığı kameralara saniye saniye yansıdı

Bal Hırsızına Kameralı Tuzak

- Hilmi Özkan, eve 4 güvenlik kamerası taktırdı

-Çalınan 3 teneke bal ise Özkan'a teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Kaş’ın Doğantaş Mahallesi’nde arıcılıkla uğraşan üretici Hilmi Özkan’ın (54), 3 ay önce yaklaşık 200 kilo gelen 7 teneke balı ve 2 bidon sıvı gübresi çalındı. Bunun üzerine Hilmi Özkan, eve 4 güvenlik kamerası taktırdı. 31 Aralık akşamı evin altına hırsızın alacağını düşünerek 3 teneke bal bırakan Özkan, kahvehaneye gitti. Döndüğünde balın olmadığını gören Hilmi Özkan, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde bal tenekelerini çalanın aynı mahallede oturan A.A. olduğunu gördü. Bunun üzerine Hilmi Özkan jandarmaya haber verdi. Kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri A.A.'yı gözaltına aldı. Savcılığa sevk edilen A.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, çalınan 3 teneke bal ise Özkan'a teslim edildi.

 

7 Teneke Balım Çalındı

Üretici Hilmi Özkan, “Daha önce 7 teneke balım çalındı. Bunun üzerine evime güvenlik kamerası taktırdım. Yılbaşı gecesi saat 21.45 gibi kahvehaneye gitmeden önce evin alt bölümüne yaklaşık 85 kilo ağırlığında 3 teneke bal bıraktım. Eve geri geldiğimde balın yerinde olmadığını gördüm. Kamera kayıtlarını inceledim, bal tenekelerimi alanın aynı mahalleden A.A. olduğunu gördüm. Jandarmaya haber verdim. Kamera kayıtlarını inceleyen jandarma şüpheliyi gözaltına aldı. Çalınan 3 teneke balım bana teslim edildi ancak önceki 7 teneke balım ortada yok” diye konuştu.

 
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