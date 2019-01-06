Bal Hırsızına Kameralı Tuzak

-Çalınan 3 teneke bal ise Özkan'a teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Kaş’ın Doğantaş Mahallesi’nde arıcılıkla uğraşan üretici Hilmi Özkan’ın (54), 3 ay önce yaklaşık 200 kilo gelen 7 teneke balı ve 2 bidon sıvı gübresi çalındı. Bunun üzerine Hilmi Özkan, eve 4 güvenlik kamerası taktırdı. 31 Aralık akşamı evin altına hırsızın alacağını düşünerek 3 teneke bal bırakan Özkan, kahvehaneye gitti. Döndüğünde balın olmadığını gören Hilmi Özkan, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde bal tenekelerini çalanın aynı mahallede oturan A.A. olduğunu gördü. Bunun üzerine Hilmi Özkan jandarmaya haber verdi. Kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri A.A.'yı gözaltına aldı. Savcılığa sevk edilen A.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, çalınan 3 teneke bal ise Özkan'a teslim edildi.
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