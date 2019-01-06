İlim Yayma Derneği Hocası Kerem Önder, Tepki Çeken ifadeler Kullandı

İlim Yayma Derneği hocası Kerem Önderağ elle yemek yemeye alışkanlık kazandırmak için sol ellerine iğne batırıp korkutulmasını şu şekilde savunduKerem Önder, "O çocuk sol elle alıp yediği zaman, alacaksın çikolatayı öbür eline vereceksin. Sonra o tekrar eline aldığı zaman alacaksın, tekrar vereceksin. Bu 'cız' diyeceksin" derken, "Anam şöyle yapardı, sol elle bir şey yiyeceğim zaman, ben hatırlıyorum, iğne alırdı elime vururdu. Bu cız, kötü bu… Bu elle yediğim anda bu elime vuruyor ki anlayayım ki bu el acı veriyor, yemeyeyim. Sağ elle biz yemek yemeye böyle alıştık" dedi.Kerem Önder'in bu ifadeleri sosyal medyada da çok sayıda kişi tepki gösterdi.