MHP'li Belediye Başkan Adayı Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı

Başka Bir Arkadaşımızı Belediye Başkan Adayı Göstereceğiz

Bir süre önce ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla savcılıkta ifadesi alınan Cevdet Aldağ, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla bugün yeniden gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan ve eski polis memuru olan Aldağ, adliyeye sevk edildi ardında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.MHP Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cevdet Aldağ'ın tutuklandığını doğrulayarak, “Kendisinin sosyal paylaşım sitesinde yapmış olduğu bir paylaşım dolayısıyla tutuklandığı söyleniyor. Biz de parti olarak araştırmamızı yapacağız. Cumhur İttifakı'na olan bakış açımız, verdiğimiz önem ve dikkat ortada. Böyle önemli bir dönemde bizim böyle bir paylaşım yapan birisiyle zaten yola devam etmemiz mümkün olamaz. Başka bir arkadaşımızı Belediye Başkan Adayı göstereceğiz” dedi.