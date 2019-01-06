Urfalılar Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü

100 Metrelik Türk Bayrağıyla Yürüdüler

- Şanlıurfa’da da yüzlerce kişinin katılımıyla Sarıkamış Şehitleri için yürüyüş düzenlendi-Şehitler ölmez vatan bölünmez”, "Vatan sana canım feda" sloganları atıldıRabia meydanından başlayan yürüyüşe Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Selami Işık, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Eyyübiye İlçe Müftüsü Adem Dobur, Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Gençler açtıkları 100 metrelik Türk Bayrağıyla yürüyerek “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, "Vatan sana canım feda" sloganları attı. Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından katılımcılara ise Türk bayrağı ve yağmurluk dağıtıldı. Şehitlik anıtına kadar yapılan kortej yürüyüşü, Kuranı Kerim tilaveti ve Eyyübiyeİlçe Müftüsü Adem Dobur’un yaptığı duanın ardından son buldu.