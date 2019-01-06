Yeni Rektör Urfalılara Seslendi

-Şanlıurfa şehir merkezi ile üniversite kampüsü ruhen bütünleşmesi gerekirGeçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Harran üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, görevine başlamıştır. Yeni Rektör Prof .Dr. Çelik, sosyal medya hesabından kısa bir paylaşım yaparak, Urfalılara seslendi. Rektör Çelik, Twitterda ki mesajında şu açıklamalarda bulundu;"Harran Üniversitesinin hak ettiği yeri elde etmesi için her Şanlıurfalının üniversiteyi bir aidiyet duygusu ile kabullenmesi ve özümsemesi ile mümkün olduğunu düşünüyorum. Bunu sağlamak ve üniversitemizi uluslararası bir ilim yuvasına dönüştürmek için Şanlıurfa şehir merkezi ile üniversite kampüsü ruhen bütünleşmesi gerekir. Bu kapsamda sosyal, kültürel ve teknik fikir ve proje önerilerinizi bekliyoruz."dedi