Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 06 Ocak 2019 13:30:32 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Kazalar Şehir Polis Kamerasında

Şanlıurfa’da meydana gelen kazalar şehir polis kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Şanlıurfa’da Kazalar Şehir Polis Kamerasında

- İlk kaza, Şanlıurfa - Akçakale çevre yolu üzerinde yaşandı

- kazada da ölen kimsenin olmadığı öğrenildi.



Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı. İlk kaza, Şanlıurfa - Akçakale çevre yolu üzerinde yaşandı. Art arda giden otomobil ile minibüse makas atmaya çalışan bir otomobil sürücüsü, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra önündeki otomobile çarptı.

 

Un Çuvalları Yola Savruldu

Bir diğer kazada ise kavşaktan geçmeye çalışan bir otomobil, unu yüklü olan bir kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yatarken içindeki un çuvalları ise yola savruldu.
Öte yandan yaşanan her iki kazada da ölen kimsenin olmadığı öğrenildi.


 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Hatay’dan Urfa sınırına Mühimmat Sevkiyatı
Hatay’dan Urfa sınırına Mühimmat Sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürürken, akşam saatlerinde Hatay'dan Urfa sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleşti.
İlim Yayma Derneği Hocası Kerem Önder, Tepki Çeken ifadeler Kullandı
İlim Yayma Derneği Hocası Kerem Önder, Tepki Çeken ifadeler Kullandı
Önder, çocukların sağ elle yemek yemeye alışkanlık kazandırmak için sol ellerine iğne batırıp korkutulmasını savundu.
Ayhan, Mehmet Akif İnananı Ölümünün 19'uncu Yılında Andı
Ayhan, Mehmet Akif İnananı Ölümünün 19'uncu Yılında Andı
Akçakkale Bedediye Başkanı Abdülhakim Ayhan Mehmet Akif İnananı ölümünün 19'uncu yılında andı.
Markete Eşekle Geldi, Poşet Yerine Heybesini Kullandı
Markete Eşekle Geldi, Poşet Yerine Heybesini Kullandı
25 kuruşa satılan poşete para vermek istemeyen bir vatandaş, eşekle markete gelerek alışveriş yaptı.
AK Parti Belediye Başkan Adayı Hayatını Kaybetti
AK Parti Belediye Başkan Adayı Hayatını Kaybetti
AK Parti Belediye Başkan Adayı geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.hayatını kaybetti
MHP'li Belediye Başkan Adayı Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı
MHP'li Belediye Başkan Adayı Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı
Karaman Belde Belediye Başkan Adayı Cevdet Aldağ, hakkında 26 Kasım 2018 tarihinde sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açıldı.
Adıyaman’da Yoğun Sis Kazaya Neden Oldu: 7 Yaralı
Adıyaman’da Yoğun Sis Kazaya Neden Oldu: 7 Yaralı
Yoğun sis nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Urfa'da Tahliye Kanalına Düşen At, İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Urfa'da Tahliye Kanalına Düşen At, İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Şanlıurfa’da tahliye kanalına düşerek çamura saplanan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
16 Yaşında Kuzeni, 17 Yaşında Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Kız Kayboldu
16 Yaşında Kuzeni, 17 Yaşında Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Kız Kayboldu
16 yaşındayken dayısının 14 yaşındaki oğlu ile, 17 yaşında ise halasının torunuyla nişanlandırılan genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor.
Toprak Ev Şiddetli Yağışa Dayanamadı
Toprak Ev Şiddetli Yağışa Dayanamadı
Şiddetli yağmur yağışına dayanamayan 1 ev çökerken yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.
Şanlıurfa’da Kazalar Şehir Polis Kamerasında
Şanlıurfa’da Kazalar Şehir Polis Kamerasında
Şanlıurfa’da meydana gelen kazalar şehir polis kameralarınca saniye saniye görüntülendi.
Yıldız’dan Beyazgül’e Takımını Kur Mesajı
Yıldız’dan Beyazgül’e Takımını Kur Mesajı
Ak parti Şanlıurfa Milletvekili ve MKYK üyesi İbrahim Halil Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül’ün Resmî Twitter hesabından yaptığı açıklamada. Gençlere meydan okuyarak Halı sahada maç yapmaya davet etti.
​6. Kattan Düşen Asker Hayatını Kaybetti
​6. Kattan Düşen Asker Hayatını Kaybetti
​14 yaşındaki Çocuk Annesini Öldürdü
​14 yaşındaki Çocuk Annesini Öldürdü
​Pasaportuna El Koyup, Fuhuşa Zorladılar
​Pasaportuna El Koyup, Fuhuşa Zorladılar
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
8°C / 4°C
Durum
Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:05
Güneş
07:32
Öğle
12:38
İkindi
15:08
Akşam
17:31
Yatsı
18:51
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿