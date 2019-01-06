Yıldız’dan Beyazgül’e Takımını Kur Mesajı

Başkan Takımını Kur. Ak Gençlik Geliyor

Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül’ün Bu davet üzerine. Eski bir futbolcu olan. Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’da Beyazgül’e Resmî Twitter hesabından cevap vererek. Başkan bize halı saha yetmez gelin büyük sahada maç yapalım çünkü Ak Gençlik geliyor dedi. Yıldız ve Beyazgül’ün karşılıklı Resmî Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalar şöyle.Zeynel Abidin Beyazgül sosyal medya hesabı üzerinden ,Gençeleri halı saha maçı yapmaya davet etti. Beyazgül, sahada topa vururken çekilen bir fotoğrafla birlikte gençlere meydan okurmuşçasına yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü. Beyazgül paylaşımında, “Gençler bir halı saha maçına ne derseniz? Bu arada satrançta kendine güvenenleri de bekliyorum. Hem de beni yenebilene Tatlı bir ödül” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve MKYK üyesi İbrahim Halil Yıldız da Beyazgül’ün meydan okumasına karşılık vererek “Başkan takımını kur. Ak gençlik geliyor. Halı saha değil büyük sahada oynayalım” dedi. Her iki paylaşımda sosyal medyaya yoğun ilgi görürken, Yıldızmı veya Beyazgül’mü kimin takımı maçı kazanacak şimdiden merak konusu oldu.