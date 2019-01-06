Çakmaklı,5 Aralık Dünya Toprak Günü Konulu Konferans Düzenlendi

5 Aralık Mühendisler Gününü de Kutladı

Kent Konseyinin organizasyonu Ziraat Odasının ev sahipliğinde gerçekleşen Konferans, Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen tarafından verildi. Konferansa çok sayıda çiftçi, ziraat mühendisleri, tarım lisesi öğrencileri, Kent Konseyi Başkanı Erkan Sözen, Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Kadın ve Gençlik Meclisi üyeleri, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Ayniberk, İl Tarım ve Orman Müdürü Müdür Murat Çakmaklı, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Recep Gündoğan ve çeşitli kurum kuruluş temsilcileri katıldı.Konferansta Tarım ve Toprak günü dolayısıyla konferans düzenlediklerini belirten Konsey Başkanı Erkan Sözen, 5 Aralık Dünya Toprak Gününü ve 5 Aralık Mühendisler Gününü kutladı. Sözen, Kent Konseyi çalışmaları ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.İl Tarım ve Orman Müdürü Müdür Murat Çakmaklı, tarım ve ormanlaşma hakkında yapılan çalışmalara değindi. Tarım, hayvancılık ve ormanın önemine dikkat çekti.Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Recep Gündoğan ise Ziraat Fakültesinin çalışmalarına değindi.Şanlıurfa Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Ayniberk, insanoğlunun varoluşunun ham maddesi olan toprağa karşı daha saygılı ve korumacı olunması gerektiğini söyledi. Ayrıca Ayniberk, bilinçsiz işleme ve betonlaşma nedeniyle ciddi miktarda toprak kaybının yaşandığı ve gelecek nesiller için insanoğlu ve diğer tüm canlılar için gıda yetiştirme konusunda büyük sorunlar yaşanacağını aktardı.