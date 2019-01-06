Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 06 Ocak 2019 09:45:32 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'daFeci Kaza! Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Urfa'daFeci Kaza! Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

-Kaza Akçakale-Ceylanpınar karayolunun 3’üncü kilometresinde yaşandı

-Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti


Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Akçakale-Ceylanpınar karayolunun 3’üncü kilometresinde yaşandı. İddiaya göre Ahmet Atsız, kullandığı 63 NH 854 plakalı otomobil ile aynı yöne gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 NR 011 plakalı kamyonu sollamaya çalıştı. Karşıdan başka bir aracın geldiğini fark eden Atsız, sollamaya çalıştığı kamyonun altına girdi.
 

İtfaiye Tarafından Aracın İçinden Çıkartıldı

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Atsız hayatını kaybederken kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. İtfaiye tarafından aracın içinden çıkartılan Atsız’ın cenazesi, Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Urfalılar Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü
Urfalılar Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ‘’Vefakar Gençlik Şühedanın İzinde’’ programı kapsamında 81 ilde olduğu gibi Şanlıurfa’da da yüzlerce kişinin katılımıyla Sarıkamış Şehitleri için yürüyüş düzenlendi.
Yeni Rektör Urfalılara Seslendi
Yeni Rektör Urfalılara Seslendi
Harran Üniversitesinin yeni Rektörü Prof .Dr. Çelik, Urfalıların Üniversiteye sahip çıkması için çağrıda bulundu.
Urfa'daFeci Kaza! Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Urfa'daFeci Kaza! Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Urfa'daki Markette Rezalet, Peynirlerin Arasında Fare Dolanıyor
Urfa'daki Markette Rezalet, Peynirlerin Arasında Fare Dolanıyor
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan bir markette şarküteri reyonunda fare görüldü. Fareyi peynirlerin arasında gören müşteri olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
​Urfa’da Düğüne Jandarma Baskını
​Urfa’da Düğüne Jandarma Baskını
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.
​Zabıta Zulmü Harran’da Baş Gösterdi
​Zabıta Zulmü Harran’da Baş Gösterdi
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde geçimini sağlamak için portakal, mandalina satan satıcının tezgahı zabıtalar tarafından yola saçıldı.
​Urfa’da Kaza, kamyonet Tıra Çarptı, 2 Yaralı
​Urfa’da Kaza, kamyonet Tıra Çarptı, 2 Yaralı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonucu kamyonette sıkışan 2 kişi yaralandı.
Beyazgül, Şanlıurfa Yayla Turizminin Merkezi Olacak
Beyazgül, Şanlıurfa Yayla Turizminin Merkezi Olacak
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül’ün projeleri netleşmeye başladı.
​Urfalı Öğrenciler, 3 Ayda 90 Bin Adet Toplayarak Umut Oldu
​Urfalı Öğrenciler, 3 Ayda 90 Bin Adet Toplayarak Umut Oldu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencileri topladıkları mavi kapakla engelli bir çocuğa tekerlekli sandalye aldı.
Urfa'da 30 Metreden Uçuruma Düşen Araçta, Kimsenin Burnu Bile Kanamadı
Urfa'da 30 Metreden Uçuruma Düşen Araçta, Kimsenin Burnu Bile Kanamadı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sağanak ve kar yağışları nedeniyle oluşan buzlama kazalara neden olmaya devam ediyor.
Urfalı Öğrenciler Geleceğe Komando Gibi Hazırlanıyorlar
Urfalı Öğrenciler Geleceğe Komando Gibi Hazırlanıyorlar
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Destek Programı (SODES) işbirliğiyle kurulan ‘Benim de Söyleyeceklerim Var’ projesi kapsamında üniversiteye hazırlanan öğrenciler komando eğitimini aratmayacak sistem ile üniversiteye hazırlanıyor.
Urfa'da Hamile Kadın Dereden Taktörle Geçirilip Ambulansa Ulaştırıldı
Urfa'da Hamile Kadın Dereden Taktörle Geçirilip Ambulansa Ulaştırıldı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde doğum sancıları tutan kadın için çağrılan ambulans dereden geçemeyince, kadın dereden traktörle geçirilerek sağlık ekiplerine ulaştırıldı
​6. Kattan Düşen Asker Hayatını Kaybetti
​6. Kattan Düşen Asker Hayatını Kaybetti
​14 yaşındaki Çocuk Annesini Öldürdü
​14 yaşındaki Çocuk Annesini Öldürdü
​Pasaportuna El Koyup, Fuhuşa Zorladılar
​Pasaportuna El Koyup, Fuhuşa Zorladılar
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
8°C / 4°C
Durum
Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:05
Güneş
07:32
Öğle
12:38
İkindi
15:08
Akşam
17:31
Yatsı
18:51
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿