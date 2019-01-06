Urfa'daFeci Kaza! Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

İtfaiye Tarafından Aracın İçinden Çıkartıldı

-Kaza Akçakale-Ceylanpınar karayolunun 3’üncü kilometresinde yaşandı-Kamyon sürücüsü hayatını kaybettiEdinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Akçakale-Ceylanpınar karayolunun 3’üncü kilometresinde yaşandı. İddiaya göre Ahmet Atsız, kullandığı 63 NH 854 plakalı otomobil ile aynı yöne gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 NR 011 plakalı kamyonu sollamaya çalıştı. Karşıdan başka bir aracın geldiğini fark eden Atsız, sollamaya çalıştığı kamyonun altına girdi.Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Atsız hayatını kaybederken kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. İtfaiye tarafından aracın içinden çıkartılan Atsız’ın cenazesi, Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.