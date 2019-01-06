​Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın İtirazları Reddedildi

Soruşturma Başlatılmıştı

Mahkemeden İtirazlara Ret

- Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in adli kontrol kararına itirazları reddedildiMetin Akpınar ve Müjdat Gezen, bir programdaki söylemleri nedeniyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, avukatları aracılığıyla Anadolu 3’üncü Sulh Hakimliğine itiraz dilekçesi sunarak, adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etmişti. Anadolu 3’üncü Sulh Hakimliği itirazı reddederek dosyayı bir üst mahkeme olan Anadolu 4’üncü Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi. Mahkeme, itirazlara ilişkin incelemesini tamamladı.Mahkeme mevcut delil durumuna göre Metin Akpınar ve Müjdat Gezen lehine henüz bir değişiklik olmadığını belirterek, atılı suçla ilgili kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu kaydetti.İstenildiğinde şüphelilere ulaşılabilmesi için adli kontrol kararının yerinde ve ölçülü olduğunu belirten mahkeme, kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmaması nedeniyle adli kontrol kararına yapılan itirazların ayrı ayrı reddine karar verdi.