İntihar Eden Arkadaşının Üstüne Atladı

- Üst geçitte intihar etmek isteyen arkadaşının üzerine atladı- Kahramanmaraş’ta üst geçitte intihar etmek isteyen kişiye, ilk müdahale arkadaşından geldiTürk Bayrağı ile İntihar GirişimiOlay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ile Onikişubat ilçesini birbirine bağlayan üst geçitte meydana geldi. Alınan bilgilere göre, üst geçit yakınlarında seyyar satıcılık yapan A.K., zabıta ekipleriyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanı başında bulunan üst geçidin çatısına çıkan A.K., elinde Türk bayrağı ile intihar girişiminde bullundu.Arkadaşı Üst Geçidin Çatısına ÇıktıDiğer elindeki bıçakla kendisine zarar veren A.K.’yi gören bir arkadaşı ise, üst geçidin çatısına çıkarak A.K.’yi durdurmaya çalıştı. Polis ekiplerinin de müdahalesiyle A.K., itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından şahıs Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.