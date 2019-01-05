​14 yaşındaki Çocuk Annesini Öldürdü

Av Tüfeğiyle Vurdu

- 14 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu annesi öldüOlay, ilçeye bağlı Hilal Mahallesi Erkilet Bulvarı Tarhan Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki V.Y., annesi A.Y.'yi (54) av tüfeğiyle vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı A.Y.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri şüpheli V.Y.'yi gözaltına aldı.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan A.Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.