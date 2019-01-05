Bu haber 05 Ocak 2019 20:30:00 Tarihinde eklenmiştir.
Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
Bir restoranda başörtülü bir kadın, bir başka kadın tarafından hem fiziksel hem sözlü tacize uğradı.
-Restoranda kadına şiddet
-Başörtülü kadına böyle saldırdılar
Hem Sözlü hem Fiziksel Taciz
Ankara’da meydana gelen olayda bir kadın, başka bir kadının hem sözlü hem de fiziksel tacizine uğradı. Etraftaki insanların neye uğradığını şaşırdığı olayda tepkiler artınca, başörtülü kadını vuran şahıs restorandan ayrıldı.
Büyük Tepkilere Neden Oldu
Restoranın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Tesettürlü kadına yapılan bu saldırı büyük tepki topladı.
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