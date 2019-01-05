​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar

Hem Sözlü hem Fiziksel Taciz

Büyük Tepkilere Neden Oldu

-Restoranda kadına şiddet-Başörtülü kadına böyle saldırdılarAnkara’da meydana gelen olayda bir kadın, başka bir kadının hem sözlü hem de fiziksel tacizine uğradı. Etraftaki insanların neye uğradığını şaşırdığı olayda tepkiler artınca, başörtülü kadını vuran şahıs restorandan ayrıldı.Restoranın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Tesettürlü kadına yapılan bu saldırı büyük tepki topladı.