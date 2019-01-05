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Bu haber 05 Ocak 2019 16:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu

4 bloktan oluşan ve yaklaşık 180 kişinin yaşadığı 40 dairenin olduğu sitenin yöneticisi, merkezi ısıtmalı binaların doğalgaz faturasını aylarca ödemeyip 41 bin TL’lik vurgun yaptı. Siteye musluk hortumu ile kaçak hat da döşediği ortaya çıkan yönetici, doğalgazı aylarca bu şekilde kullandırıp başka binaya taşındı. Doğalgazın kesilmesi sonucu 15 gün soğukta kalan site sakinleri ise konuyu yargıya taşıdı.

​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu

 -Site yöneticisinden vurgun
-15 gün soğuktan dondular 

 

Kullanım Ücretini Zimmetine Geçirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaklaşık 180 kişinin yaşadığı sitenin eski yöneticisi Y.V. iddialara göre, aylarca site sakinlerinden aldığı doğalgaz kullanım ücretini dağıtım firmasına ödemeyip zimmetine geçirdi. Eski yönetici Y.V.'nin fatura ödenmediği için dağıtım şirketi tarafından doğalgaz sayacı sökülen siteye anlaşılmasın diye plastik musluk hortumu ile kaçak hat bağladığı ve binayı aylarca bu şekilde ısıttığı öne sürüldü. Yaklaşık 11 ay süren olay Y.V.'nin başka bir yere taşınması ve doğalgaz dağıtım firmasının binaya faturalandırma yapmaması ile ortaya çıktı. Firma 11 aylık dönemde kaçak kullanılan doğalgazı ise siteye 41 bin 701 TL olarak cezalı olarak faturalandırdı. 

Sitenin kaçak olarak kullandığı doğalgaz da tamamen kesildi. Kış ortasında 15 gün doğalgaz olmadan yaşamak zorunda kalan site sakinleri, yaklaşık 41 bin TL olan cezalı faturayı ödeyip, Y.V. hakkında suç duyurusunda bulundu.

 

Sökülen Sayaçların Yerine Plastik Boru Taktı 

Eski yöneticileri Y.V.'nin geçtiğimiz yıl Şubat ayından itibaren faturaları ödemediğini belirten sitenin şu anki yöneticisi Namık Kemal Aydoğan, elektrik dağıtım şirketinin faturaların ödenmemesi sonucu Nisan ayında sayaçları söktüğünü, eski yöneticinin ise durumu site sakinlerinden gizleyip sökülen sayaçların yerine su hortumu taktığını ve doğalgazın aylarca bu şekilde kullanıldığını öne sürdü. Aylarca kaçak bağlantı ile yaşadıklarını aktaran Aydoğan, "Y.V., sayaçların söküldüğünü fark ettirmemek için plastik boru takmış, biz bu kaçak bağlantıyla Ekim'den Aralık sonuna kadar resmen bir bombanın üzerinde yaşamışız. Bahçe hortumuyla, telle sıkılarak yapılan bir bağlantı" dedi.

 

"Fatura Gelmeyince Fark Ettik" 

Durumu Y.V.'nin başka bir binaya taşınmasıyla siteye fatura gelmemesi üzerine fark ettiklerini ifade eden Aydoğan, "Fatura gelmediğini fark edince sayaçların olmadığını ve yerine plastik boruların olduğunu gördük. Yönetici parayı ödemedi kaçtı, biz kış gününde mağduruz. Yeni yıla bu 40 dairede 173 kişi titreyerek girdi. Doğalgaz daha 2 gündür yanıyor" diye konuştu.

 

Cezayı Aralarında Para Toplayıp Ödediler 

Avukat aracılığıyla konuyu yargıya taşıdıklarını aktaran Aydoğan, doğalgaz dağıtım şirketi tarafından siteye kesilen yaklaşık 41 bin TL'yi aralarında para toplayıp ödediklerini ifade ederek, "Y.V. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. İnsanların hayatını tehlikeye atmaktan, zimmetine para geçirmekten ve görevini kötüye kullanmaktan konu savcılıkta" şeklinde konuştu.

 

"15 Gün Tir Tir Titredik" 

Site sakinlerinden Nurcan Doğan ve Dilek Karaberber ise, evlerinde doğalgaz olmadığı için 15 gün boyunca mağdur olduklarını ve elektrikli soba kullanarak ısınmaya çalıştıklarını belirterek, "15 gün tir tir titreyerek yaşadık. Çok mağduruz" dedi
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​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
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