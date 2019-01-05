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Bu haber 05 Ocak 2019 14:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Belediye Başkanı Şehre Yunan Afişi Astı

Komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan’dan kente gelen turistlerin yeni yıllarını kutlamak için şehrin birçok noktasına kendi dillerinde kutlama afişleri astı.

​Belediye Başkanı Şehre Yunan Afişi Astı

-Şehri Yunan afişleriyle doldurdu
-CHP’li Belediye Başkanına tepkiler büyük

 

Şehrin İsminin ‘Adrianoupolis'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan'dan kente gelen turistlerin yeni yıllarını kutlamak için şehrin birçok noktasına kendi dillerinde kutlama afişleri astı. Yunanca hazırlanan afişlerde şehrin isminin ‘Adrianoupolis' olarak yazılması tartışmalara yol açtı.

Son dönemde yaşanan döviz kurundaki farklılık nedeniyle Türk lirası karşısında paraları değer kazanan Bulgar ve Yunan turistler, sınır şehri Edirne'yi alışveriş için tercih etmeye devam ediyor. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da yeni yıl öncesi hazırlattığı kutlama afişlerinin bir kısmını Bulgarca ve Yunanca olarak düzenleterek, şehre gelen yabancı turistlerin yeni yıllarını "Yeni yılınız kutlu olsun. 2019 yılı tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirsin" mesajı ile kutladı. Yunanca hazırlanan afişlerde, şehrin Osmanlı İmparatorluğu'ndan önceki ismi olan ‘Adrianoupolis' olarak yazılması, tartışmalara yol açtı.


 

Destek Verenler De Var, Tepki Gösteren De

Kentin trafiğe kapalı ve en işlek caddelerinden olan Saraçlar'da bulunan bazı esnaflar belediye başkanı Gürkan'ın hazırlattığı afişlerin, şehre gelen yabancı turistler nezdinde şık ve jestli bir kutlama mesajı olduğunu dile getirerek, doğru ve yerinde bir hareket olduğunu savunurken, bazı siyasiler ise CHP'li Belediye Başkanı Gürkan'ın yaptırdığı afişlerin Atatürkçülüğe yakışmadığını belirtti.


 

"Bu Afişleri Neden Yaptırdığımızı Esnaflarımıza Sorsunlar"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu tartışmaların yersiz olduğunu, yılbaşından bir hafta öncesine kadar birçok basın kuruluşunda yapılan afişlerin olumlu ve doğru bir hareket olarak yer aldığını ancak Yunanca olarak yazılan ‘Adrianoupolis' ifadesinin taraflı ve yönlü bir şekilde çarpıtıldığını belirterek, "Halen merak edenler varsa bu afişleri neden yaptırdığımızı esnaflarımıza sorsunlar. Onların yorumlarını alsınlar" dedi.


 

"Hoşgörü Açısından Da Örnek Bir Davranış"

Edirne Saraçlar Caddesi'nde işletmecilik yapan Tamer Kuday "Bu afişleri düşünüp yazıp asması, gayet olumlu bir davranış. Bu durum Bulgaristan ve Yunanistan'daki belediyelerin Türk vatandaşlarına karşı takınacakları tavır açısından, hoşgörü açısından da örnek bir davranış. Zaten Yunan ve Bulgar turistler son dönemde Edirne'ye akın ediyor. Güzel bir mesaj verdi. Altında ‘Adrianoupolis' yazılmış, Edirne ismi zaten Adriana'dan evrilme bir isim. Bunu Yunanlılar kullanıyor. Bu ismi afişlerde yazdığı için Recep Gürkan'a ateş püskürenler, düşmanlık yapanlar biliyorlar mı ki, bütün devlet kurumlarında ‘T.C.' ibaresi ‘Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi kaldırılırken Edirne Belediyesi önüne T.C. ibaresini koyan tek başkan. Sosyal medyada linç edenler bu konu hakkında ne düşünüyorlar? Afişin altına ‘Adrianoupolis' yazılmış, Edirne'de yaşamayanların anlamayacağı bir şey bu" dedi.


 

Kültür Bakanlığı Afişlerinde de ‘Adrianoupolis' Kullanıldı

Saraçlar Caddesi esnaflarından Abdullah İncioğlu da kentte yaşanan turist yoğunluğu nedeniyle Kültür Bakanlığı, Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi tarafından uygulamaya konulan turistlerin sorun ve şikayetlerinin bildirebileceği ‘Whatsapp' ihbar hattı ile ilgili afişlerde de Edirne isminin Yunanca olarak ‘Adrianoupolis' şeklinde yazıldığını hatırlatarak, "Bu afişleri valilik daha önce bütün esnafa şikayet bazında olur diye afişler dağıttı. Edirne'yi Yunanca olarak belirttiler. Yunanca olarak ‘Adrianoupolis', Bulgarca olarak ‘Odrin' belirttiler. Turistler şikayetlerini bildirmeleri için. Bence de bir sakıncası yok" ifadelerini kullandı.


 

"Bu Belediye Başkanı Edirne'ye Yakışmıyor"

Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu söz konusu afişleri doğru bulmadıklarını belirterek, "Bizler tabi bu afişleri doğru bulmuyoruz. Edirne'nin ismi Edirne'dir. Dünyanın her yerinde Edirne diye bilinir. İstanbul, İstanbul'dur. Biz anlamlandıramadık. Atatürkçüyüm diyor, gerçek bir Atatürkçü bu şekilde bir pankart asmaz. Bunu niye yaptığını bilmiyoruz. Bu belediye başkanını içime sindiremiyorum. Bu belediye başkanı Edirne'ye yakışmıyor" dedi.
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