​CHP'nin 102 Belediye Başkan Adayı Açıklandı

Bu haber 05 Ocak 2019 13:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

CHP Belediye Başkan Adayları

- CHP adayları açıklandı- CHP’nin 102 adayı belli olduCHP, 31 Mart yerel seçimlerinde aday göstereceği 102 belediye başkan adayını daha açıkladı. CHP, yerel seçimlerde aday gösterilecek 102 kişilik isim listesini daha açıkladı. CHP'nin açıkladığı belediye başkan adayları şöyle:1 Bursa Büyükşehir Mustafa Bozbey (Nilüfer Belediye Başkanı)2 Kahramanmaraş Büyükşehir Ali Öztunç (Milletvekili)3 Mersin Büyükşehir Vahap Seçer4 Van Büyükşehir Nurettin Beyaz5 Bayburt Merkez Kağan Eraslan6 Bitlis Merkez Burhan Küsem7 Iğdır Merkez Sözer Sayan8 Kütahya Merkez Eyüp Kahveci9 Adana Ceyhan Kadir Aydar10 Adana Pozantı Şenol Eroğlu11 Adana Yumurtalık Erdinç Altıok12 Adıyaman Gölbaşı İskender Yıldırım13 Adıyaman Besni Kesmetepe Hasan Koca (CHP Belediyesi)14 Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk Bayram Yavuz15 Afyonkarahisar Dinar Haydarlı Şükrü Turan16 Afyonkarahisar Sinanpaşa Harun Güner17 Ağrı Diyadin Abidin Yenigün18 Ağrı Patnos Dedeli Muzaffer Yıldız19 Ağrı Eleşkirt Yılmaz Polat20 Amasya Göynücek Nurten Erdem21 Amasya Merkez Ziyaret Mehmet Geçgel22 Ardahan Göle Özel Özen23 Artvin Hopa Taner Ekmekçi24 Artvin Şavşat Nihat Acar25 Artvin Murgul Erkan Şeyhoğlu26 Bartın Merkez Kozcağız Meliha Okutay27 Bayburt Demirözü Muhammet Yeşil28 Bingöl Genç Serhat Nazlı29 Bitlis Merkez Yolalan Yunus İşik30 Bursa Nilüfer Turgay Erdem (CHP Belediyesi)31 Bursa Mudanya Hayri Türkyılmaz (Mevcut Başkan)32 Denizli Merkezefendi Şeniz Doğan33 Diyarbakır Kayapınar Mustafa Akyüz34 Diyarbakır Lice Tarık Akdemir35 Diyarbakır Yenişehir Abdurrahman Berat Aktaş36 Diyarbakır Dicle Nasır Aydın37 Diyarbakır Ergani Hasan Kılıç38 Diyarbakır Kulp Mehmet İhsan Sancar39 Edirne Keşan Yenimuhacır Recep Ordu (Mevcut Başkan)40 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Tevik Şahinbaş41 Edirne Enez Özkan Günenç42 Erzincan Tercan Çadırkaya Çetin Özbey43 Erzurum Şenkaya Gençay Uğraş44 Eskişehir Alpu Gürbüz Güller45 Eskişehir Çifteler Zehra Konakçı46 Eskişehir İnönü İsmail Karaköse47 Eskişehir Mihalıççık Haydar Çorum48 Eskişehir Seyitgazi Uğur Tepe49 Eskişehir Sivrihisar Habil Dökmeci50 Gaziantep İslahiye Mustafa Köse51 Gümüşhane Kürtün Mahmut Çağlayan52 Karabük Safranbolu Elif Köse53 Karabük Ovacık Hidayet Kasımoğlu54 Karaman Ayrancı Ramazan Delice55 Karaman Başyayla Ahmet Alper56 Karaman Merkez Akçaşehir Mustafa Balta (Mevcut Başkan)57 Karaman Sarıveliler Göktepe Mustafa Doğan (CHP Belediyesi)58 Kastamonu İnebolu Faruk Öz59 Kayseri Akkışla Mustafa Güner60 Kayseri Hacılar Ahmet Turan Oğuz61 Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran Ertuğrul Çamlıca62 Kırklareli Babaeski Alpullu Saim Kırcı (Mevcut Başkan)63 Kırklareli Pınarhisar Münir Çapkur (CHP Belediyesi)64 Kocaeli Körfez Bozkurt Uslu65 Kütahya Aslanapa Ali Kısa66 Manisa Salihli Mazlum Nurlu67 Muş Hasköy Düzkışla Hamdullah Kasak68 Nevşehir Avanos Özkonak Ahmet Uyulur69 Niğde Merkez Konaklı Derviş Kar70 Niğde Merkez Değirmenli Seyrani Can71 Niğde Merkez Edikli Metin Öztürk72 Niğde Merkez Orhanlı Cuma Sayın73 Niğde Merkez Sazlıca Ali Belek74 Sakarya Kaynarca Nalan Akçay75 Samsun Tekkeköy Tansu Çıkış76 Samsun Havsa Mehtap Yeşilbaş77 Siirt Pervari Şevket Baytekin78 Siirt Kurtalan Kayabağlar Bedel Kasımoğlu79 Siirt Baykan Atabağı Muammer Canbulat80 Sivas Kangal Gökhan Emen81 Şırnak Cizre Rıdvan Çiçek82 Şırnak İdil Fikret Ağırman83 Şırnak Uludere Uzungeçit Ramazan Karasu84 Şırnak Silopi Görümlü Muhsin Özdemir85 Şırnak Silopi Çalışkan Hasan Mete86 Şırnak Güçlükonak Fındık Nezir Enücük87 Tekirdağ Şarköy Alpay Var (CHP Belediyesi)88 Tekirdağ Hayrabolu Fehmi Altayoğlu (Mevcut Başkan)89 Tekirdağ Muratlı Nebi Tepe (Mevcut Başkan)90 Tekirdağ Ergene Rasim Yüksel (Mevcut Başkan)91 Tekirdağ Süleymanpaşa Mehmet Ekrem Eşkinat(Mevcut Başkan)92 Tekirdağ Çorlu Ahmet Sarıkurt Mevcut Başkan93 Tokat Almus Gölgeli İbrahim Karahan(Mevcut Başkan)94 Tokat Almus Kınık Güven Arslan(CHP Belediyesi)95 Trabzon Sürmene Yaşar Emin96 Trabzon Ortahisar Mehmet Salih Akyüz97 Uşak Karahallı Muhammet Coğuplugil98 Van Erciş Ekrem Uçak99 Van Edremit İdris Takva100 Yozgat Sorgun Bahadın Bülent Atakul(CHP Belediyesi)101 Yozgat Aydıncık Baydiğin Mehmet Güneş102 Zonguldak Kilimli Gelik İlker Çoban