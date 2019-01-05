​Taşımacılığın Böylesi, Görenler Gözlerine İnanamadılar

Kamyoneti Böyle Taşıdı

Tehlikeli Taşımacılık

- Araç taşımacılığının böylesi- Kamyonet forklift ile taşındıAdıyaman’ın Yunus Emre Mahallesi Marangozular Sitesi yakınlarındaki hurdaya ayrılmış bir kamyonet forklift üzerine konularak taşındı. Sokak arasından forklift ile götürülen kamyoneti gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken cep telefonlarıyla da olayı görüntüledi.Tehlikeli bir şekilde taşımacılık yapan vatandaş bir kazaya sebep olmaması sevindirirken, Forklift ile havaya kaldırılarak taşınan kamyonet bir süre sonra gözlerden kayboldu.