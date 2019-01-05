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Bu haber 05 Ocak 2019 12:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Yüz Soruya Bin Türlü Yalan

ABD’li heyetin hazırladığı soruları Türk savcılar, darbenin elebaşlarından Batmaz’a sordu. FETÖ’nün “sivil imamı” yine yalanlarına devam etti.

​Yüz Soruya Bin Türlü Yalan

-ABD Heyeti elbaşına sorular sordu
-Örgüt ile bağlantısı yokmuş

 

15 Temmuzda Yaşananları Özetledi

FETÖ'cüler için Ankara'ya gelen ve aralarında Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI yetkililerinin de bulunduğu 7 kişilik ABD heyetiyle Ankara Adliyesi'nde yapılan toplantının detaylarına ulaşıldı. 2 gündür temaslarını sürdüren heyetin içerisinde Washington ve New York doğu eyalet savcısı, ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi, FBI bilişim uzmanı, FBI temsilcisi, ABD Büyükelçiliği'nden hukuk ataşesi ve yardımcısı olduğu öğrenildi. Heyete Ankara Adliyesi'nde yapılan duruşmada FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirdiğine yönelik tamamlanan soruşturmalarla ilgili bilgi verildiği aktarıldı. Toplantıda Akıncı Üssü, Adil Öksüz'ün serbest bırakılması ve şimdi de FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmaların başında olan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve TRT'deki olaylara ilişkin soruşturmayı tamamlayan Ali Alper Saylan tarafından darbe girişiminin merkezi olan Akıncı İddianamesi perspektifinden 15 Temmuz'da yaşananlar özetlendi.


 

Amerikalılar Da Soru Hazırladı

Başsavcı Vekili Dinç, heyeti FETÖ ve darbe soruşturmalarında gelinen son safha hakkında bilgilendirdi. Darbe gecesi yaşananlar, bombalanan yerler, şehit ve gazilerin durumları tek tek anlatıldı. ABD'li heyetin temasları sırasında örgütün sivil imamlarından Kemal Batmaz'ın yanı sıra, darbe girişiminden sonra itirafçı olan “Şapka” kod adlı gizli tanık eski albay Hakan Bıyık ve “Kuzgun” kod adlı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız'ın “bilgi sahibi” olarak dinlendiği öğrenildi. Heyetin gelmeden önceden Batmaz'a sorulmak üzere 100'ün üzerinde, Bıyık ve Yıldız için de 40'a yakın soru gönderdiği öğrenildi. Üç sanığın ifadeleri bizzat savcı Saylan tarafından alınırken, ABD'li heyetin hazırladığı sorular da Saylan ve Dinç tarafından yöneltildi. Soruların yüzde 95'i FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin nasıl planladığı, Adil Öksüz ve örgütün TSK içerisindeki yapılanmasına ilişkin olduğu belirtildi.


 

Örgütün Finans Ayağı Konuşuldu

FBI soruşturma ekibi, dün de Emniyet Genel Müdürlüğüne gitti. Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, MASAK tarafından örgütün finans hareketlerine ilişkin veriler de ele alındı.


 

Bağlantısı Yokmuş!

Akıncı Üssü davasında yargılanan ve Savcı Ali Alper Saylan tarafından ifadesi alınan Batmaz, önceki günkü toplantıda da yalan beyanlarına devam etti. Heyetin hazırladığı sorularda inkâr stratejisini sürdüren Batmaz ifadesinde, FETÖ ile bağlantısının olmadığını, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e Adil Öksüz ile birlikte ABD'ye giderek onaylatmadığını öne sürdü. Diğer gizli tanıklar Yıldız ve Bıyık'ın ise Adil Öksüz'ün Ankara Çukurambar'da Adil Öksüz'ün başkanlığında yapılan darbe toplantılarına ilişkin bilgiler verirken, FETÖ ile ilgili önemli ifşalarda bulundu.


 

Koordinasyon Sürecek

FETÖ'yle ilgili yürütülen soruşturmalar doğrultusunda ve örgütün darbe girişimine ilişkin incelenen dijital materyallerden çıkan yeni deliller konusunda Amerikalılarla irtibatlı olunacak. Bilgi ve belge paylaşımının da devam edileceği ifade edildi. Heyetin anlatılanlardan etkilendiğine ve 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğuna ikna oldukları dikkat çekildi. Toplantıda, ABD'li heyete görüşmeler sırasında bazı önemli bilgi ve belgeler de verildi. Tutuklu sivil imamlar Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek'in cep telefonlarının birer imajı da heyete teslim edildi.
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