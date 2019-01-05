​Cuma Namazında İkran Edilmişti, Yediği Lokum Öldürdü

Cuma Namazında İkram Edilmişti

-Nefes borusuna yapışan lokum öldürdüOlay dün öğle saatlerinde Antalya’nın Manvgat ilçesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre Ünal Arıkan (82) isimli vatandaş Manavgat Merkez Camii'nde cuma namazının ardından ikram edilen lokumu yedikten sonra bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Yediği lokum nefes borusuna yapıştığı için nefes alamadığı anlaşılan ve kalbi duran Ünal Arıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.