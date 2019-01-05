Urfa'daki Markette Rezalet, Peynirlerin Arasında Fare Dolanıyor

Kahvaltılık Peynirlerin Arasında Fare Geziyor

Firma İsmini Vermiyorum

Şikayet Edilsin

-Şarküteri reyonunda fare kol gezdi-peynirlerin arasında dolanan fare tepkilere neden olduŞanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan bir markette şarküteri reyonunda görünen fare mide bulandırdı. Kahvaltılık malzemelerin olduğu dolabın içinde gezen fareyi gören müşteri olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Peynirlerin üstlerini açık olduğu dolapta peynir kutularının arasında gezen fareyi gören müşteri “Firma ismini vermiyorum. Çünkü niyetim kötü değil. Ayrıca tehdit olarak algılanmasın diye yazmadım.” Yorumunda bulundu.Videonun sosyal medya hesaplarına düşmesi ile vatandaşlar tepki gösterdi. İnsan sağlığıyla oynanan bu durumun orada çalışanlar tarafından fark edilmemesine kızan vatandaşlar videonun gerekli mercilere gönderilmesini ve firma isminin de açıklamasını talep etti.