Bu haber 05 Ocak 2019 09:45:00 Tarihinde eklenmiştir.
Urfa'daki Markette Rezalet, Peynirlerin Arasında Fare Dolanıyor
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan bir markette şarküteri reyonunda fare görüldü. Fareyi peynirlerin arasında gören müşteri olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
-Şarküteri reyonunda fare kol gezdi
-peynirlerin arasında dolanan fare tepkilere neden oldu
Kahvaltılık Peynirlerin Arasında Fare Geziyor
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan bir markette şarküteri reyonunda görünen fare mide bulandırdı. Kahvaltılık malzemelerin olduğu dolabın içinde gezen fareyi gören müşteri olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Firma İsmini Vermiyorum
Peynirlerin üstlerini açık olduğu dolapta peynir kutularının arasında gezen fareyi gören müşteri “Firma ismini vermiyorum. Çünkü niyetim kötü değil. Ayrıca tehdit olarak algılanmasın diye yazmadım.” Yorumunda bulundu.
Şikayet Edilsin
Videonun sosyal medya hesaplarına düşmesi ile vatandaşlar tepki gösterdi. İnsan sağlığıyla oynanan bu durumun orada çalışanlar tarafından fark edilmemesine kızan vatandaşlar videonun gerekli mercilere gönderilmesini ve firma isminin de açıklamasını talep etti.
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