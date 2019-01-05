​Urfa’da Düğüne Jandarma Baskını

- Düğünlerde terör örgütü propagandasına 9 gözaltı
Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi
Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen düğün törenlerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığına dair aldıkları ihbar üzerine söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, düğünlerde terör örgütü PKK/KCK'yı övücü şarkılar söylediği tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların, evlerinde yapılan aramalarda, bir adet uzun namlulu silah, 3 bilgisayar, 9 cep telefonu ile bazı evraklara el konuldu.
Sorgular Devam Ediyor
Öte yandan, zanlıların sosyal medya hesaplarından da terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, İlçe Jandarma Komutanlığında sorguları sürüyor.
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