AÇSH İl Müdürü Bilici, SHM Müdürleri İle Bir Araya Geldi

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, il müdürlüğümüze bağlı sosyal hizmet merkezi müdürleri ile genel değerlendirme toplantısında bir araya geldi.AÇSH İl Müdürlüğümünde, AÇSH İl Müdürü Hasan Bilici başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sosyal hizmet merkezlerimizde gerçekleştirilen iş ve işlemler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.