Sikorsky'den Jandarma Genel Komutanlığı'na Cesaret Ödülü

Helikopter Nehre İndirildi

Diyarbakır'da 10 Temmuz 2018 tarihinde Dicle Nehri'nde mahsur kalan çoğu çocuk 12 vatandaşımızın kurtarılması operasyonu Sikorsky firmasının dikkatini çekmiş, zorlu iniş sonucu helikopter pilotu Mehmetçiğimize, firma tarafından “Cesaret ve Yetenek Ödülü” takdim edilmiştir.Jandarma Havacılık Başkanlığına bağlı Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı personeli, 10 Temmuz 2018’de çoğu çocuk ve kadın 12 kişinin serinlemek için girdikleri Dicle Nehri’nde suların aniden yükselmesi ile bir adacıkta mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgede kurtarma operasyonu başlattı.Yapılan keşifler sonucu, nehirdeki su seviyesinin helikopteri emniyetsiz bir duruma sokmayacağı, geç kalınması halinde ise vatandaşların hayati tehlikesi olabileceği üzerine, helikopter bölgeye hiçbir bir teçhizat kullanmadan iniş yapmıştı.