Ömer Dereci'den Sert Yanıt

Kamu İmkanlarına Rağmen Başarısız Olduğu Tespit Edildi

Şanlıurfa Viranşehir Belediyesi Kayyum Belediye Başkanı Ömer Dereci Viranşehir Belediyesindeki Yolsuzluk iddiaları, Yandaşa Hizmet ve Belediye kaynaklarının cami ve taziye evlerine harcandığı haberleri ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.İçişleri Bakanlığı’nın, Viranşehir Belediyesi’ne atadığı kayyumun başarılarını denetlemek için özel olarak görevlendirdiği müfettişlerin şok bir rapor hazırladığı belirtildi. Raporda kayyum Ömer Cimşit’in tüm kamu imkanlarına rağmen başarısız olduğu tespit edilip yerine Ömer Dereci görevlendirildiği iddia edildi.Derici şu ifalerde bulundu;09.01.2017 tarihinden bugüne dek 1 çocuğu anasının kucağından almaya çalıştınız onda da başarısız oldunuz. Bu evlatları zehirlemenize müsade yok, Bu anaları gözü yaşlı bırakmanıza izin yok, Alışacaksınız. Milletin verdiği masayı korumaktan aciz Emireri, bizim tek bir başarı ölçütümüz var o da Şanlıurfa Viranşehir’in Evlatlarını yaşatmak. Viranşehir Belediyesi’nin Kayyum döneminde, ihaleleri yaklaşık maliyetin üzerinde verdiğine ilişkin Emireri’nin dolaşıma soktuğu bir haber var. İlgi tuttukları Özel Teftiş Raporunu kamuoyuna sunuyorum. Yalan haberlere ilişkin hukuki süreç başlatılmış olup basın açıklamamızı detaylı bir şekilde kamuoyuna sunacağız.dedi