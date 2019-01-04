Şanlıurfa Sefaspor Kulüp Başkanı Akkuş,İsyan Etti

İş Adamlarından Destek İstedi

Urfa'nın tek voleybol takımı olan ve 1. Ligde mücadele eden Şanlıurfa Sefaspor kulüp başkanı Ali Akkuş, Deplasmanlara gitmek için araç bulamıyor. antrenman için saha bulamıyor. hiçbir kurumdan, kuruluştan takıma destek yok. takım düşme potasında işte sahipsiz sporumuzun hali. diyerek isyan etti.GAP’ın başkenti Şanlıurfa’nın spora nasıl duyarsız bir şehir olduğunu gözler önüne serdi. Akkuş Şanlıurfa’da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra iş adamlarında da 1. Ligde mücadele eden takıma destek olmalarını istedi.