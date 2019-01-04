İnanılmaz Olay! Yol Çöktü, 13 Kişi Yaralandı

3 Şeritli Karayolunda Ulaşım Tek Şeritten Sağlandı

- Gelen olay nedeniyle 3 şeritli karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı-Şehir içme suyu şebekesine ait ana boru hattının patlaması sonucu yaşadığı öğrenildiEdinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Yeni Stat kavşağında yolda çökme meydana geldi. Açılan dev çukura, biri işçi servis minibüsü olmak üzere 2 araç düştü. Araçlarda bulunan 13 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan 2'si Gaziantep'teki hastanelere kaldırılırken, diğerlerinde hafif sıyrıklar olduğu öğrenildi.Meydana gelen olay nedeniyle 3 şeritli karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı. Araçların çekici yardımı ile çukurdan çıkarılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.Öte yandan çökmenin, yolun altından geçen şehir içme suyu şebekesine ait ana boru hattının patlaması sonucu yaşandığı öğrenildi