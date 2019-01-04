Akay, TBMM Irak Dostluk Grubu Başkan Vekili Olarak Katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü. Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Ahmet Akay, TBMM Irak Dostluk Grubu Başkan Vekili olarak görüşmeye katıldı.Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Ahmet Akay,şu ifaderede bulundu; Meclis Başkanımız Sn Binali Yıldırım'ın Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmesinde, TBMM Irak Dostluk Grubu Başkan Vekili olarak katıldık.