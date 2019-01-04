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Bu haber 04 Ocak 2019 10:00:17 Tarihinde eklenmiştir.

Korkunç Cinayet! Önce Demir Çubukla Dövdüler, Sonra Boğazını Keserek Öldürdüler

Kaybolduktan 16 gün sonra, demir çubukla dövülüp daha sonra da boğazı kesilerek öldürülmüş halde derede bulunan şahsın katil zanlısı 2 kişi tutuklandı

Korkunç Cinayet! Önce Demir Çubukla Dövdüler, Sonra Boğazını Keserek Öldürdüler

-Suriye’deki iç savaştan kaçarak Adana’ya yerleşmişti

-Demir Çubukla Dövüp Boğazını Kesmişler


 Adana'da kaybolduktan 16 gün sonra demir çubukla dövülüp daha sonra da boğazı kesilerek öldürülmüş halde bir derede bulunan şahsın katil zanlısı 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi’nde 26 Aralık 2018 tarihinde meydana geldi. Suriye’deki iç savaştan kaçarak Adana’ya yerleşen Muhammed Abdo (52), 01 SAA 186 plakalı otomobiliyle kentte bulunan göçmenleri taşıyarak geçimini sağlamaya başladı. İddiaya göre, 10 Aralık 2018 tarihinde Abdo, anlaştığı iki kişiyi İstanbul'a götürmek için evden çıktı ancak bir daha dönmedi. Bunun üzerine 11 Aralık günü ailesi kayıp başvurusu yaptı. 12 Aralık günü Abdo'nun otomobili Yamaçlı Mahallesi yakınlarında bulundu. Abdo her yerde aranırken 26 Aralık günü bir derede yüzü kemirgen hayvanlar tarafından yenmiş tanınmayacak halde bir ceset bulundu. Ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin, kayıp Suriyeli şahsa ait olabileceği değerlendirilerek ailesine haber verildi. Ailesi morga gelerek teşhis için içeri girdiğinde onu dövmesinden tanıdı.


 

Demir Çubukla Dövüp Boğazını Kesmişler

Yapılan otopside şahsın önce demir çubukla dövüldüğü, kafasına vurulduğu, daha sonra da boğazının kesilerek öldürüldüğü saptandı. Bu tespitler üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri devreye girdi. Polis, şahsın son görüştüğü kişileri tespit için çalışma yaptı. Bu çalışmalar sonucunda polis, kiraladıkları otomobilleri Suriye'ye getirerek sattığı ileri sürülen Samir Mahboul (31) ve Styaf Halef'in (25) aynı zamanda mahalleden komşusu olan taksici Abdo ile iletişime geçerek İstanbul’a gitmek istediklerini söylediklerini ve Abdo'nun en son onlarla görüştüğünü belirledi.

İddiaya göre taksici Abdo, anlaştığı iki kişiyi İstanbul’a götürmek için 10 Aralık günü evinden çıktı. Otomobile binen iki şüpheli aracı gasp etmeye çalışınca taksici Muhammed Abdo karşı koydu. Çıkan arbedede taksiciyi demir çubukla darp eden Styaf Halef ve Samir Mahboul daha sonra Abdo’nun boğazını keserek hunharca öldürdü. Cesedi sulama kanalına atan iki zanlı, kaçtıkları otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince çamura saplandı. Aracı hareket ettiremeyen zanlılar koşarak izini kaybettirdi.


 

Rekabetten Kaynaklı Husumet İddiası

Cinayet dedektifleri, Muhammed Abdo’yu öldürdüğü ileri sürülen Styaf Halef’in apar topar Osmaniye’ye taşındığını tespit etti. Polis, Halef’in yerini tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı. Halef sorgusunda yanında Samir Mahboul’un da olduğunu söyledi. Hatay’da olduğu tespit edilen Samir Mahboul, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Bu arada polis, iki zanlının yanı sıra olaydan haberi olan ancak cinayete karışmayan bir zanlıyı daha gözaltına aldı. Halef ve Mahboul çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bu arada, cinayetin sebebiyle ilgili bir başka iddia daha ortaya atıldı. Zanlıların insan kaçakçılığı suçundan sabıkaları olduğu, kendileri gibi kaçak göçmen taşıyan Abdo ile aralarında rekabetten kaynaklı husumet oluştuğu için cinayetin işlendiği öne sürüldü.

 
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