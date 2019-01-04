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Bu haber 04 Ocak 2019 09:00:25 Tarihinde eklenmiştir.

Eşi Evi Terk Edince, Ortalığı Birbirine Kattı

Eşinin çocukları ile birlikte evi terk etmesine sinirlenen şahıs eline aldığı pompalı tüfek ile rast gele çevreye ateş etti

Eşi Evi Terk Edince, Ortalığı Birbirine Kattı

- Benim kafamı eğmeyin. Benim kafam hep diktir” diyerek tepki gösterdi.

- Özel Harekat Timlerinin anonsunu duyunca teslim olan şahıs, gözaltına alınırken, “Keşke herkes beni anlayabilseydi. Benim kafamı eğmeyin, benim kafam hep dik durur” dedi

Antalya'da eşinin çocukları ile birlikte evi terk etmesine sinirlenen bir şahıs eline aldığı pompalı tüfek ile rast gele çevreye ateş etti. Olay yerine giden polis ekiplerini yanına yaklaştırmayan şahıs Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eşinin çocuklarını göstermediğini ileri süren şahıs, gözaltına alındığı sırada, başını eğmeye çalışan polislere, “Keşke herkes beni anlayabilseydi. Benim kafamı eğmeyin, benim kafam hep dik durur” dedi.
 


2 El Ateş Etti

Polisi alarma geçiren olay, saat 21.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, eşinin çocukları ile birlikte evi terk ettiğini öğrenen Abdurrahman Ç. isimli şahıs, parka gelerek pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Silah sesleri duyanların durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Abdurrahman Ç., ekiplerini yanına yaklaştırmazken havaya 2 el daha ateş etti. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, polis ekiplerine çelik yeleklerini giymeleri yönünde anons yapıldı. Uyarıları dikkate almayan Abdurrahman Ç. için bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerden destek istendi. Bölgede aynı zamanda araç ve yaya trafiğine kapatıldı.


 

Kafamı Eğmeyin

Olay yerine gelen Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı müzakereciler Abdurrahman Ç.'yi ikna etmek için uzun süre uğraş verdi. Park içerisinde elinde pompalı tüfek ile dolaşan ve bir yandan da telefonda görüşen Abdurrahman Ç. ikna edilemeyince operasyon hazırlığı yapan Özel Harekat Timleri şahsa elindeki silahı bırakması yönünde megafonla ikazda bulundu. Abdurrahman Ç., timlerin ikinci anonsu sonrası elindeki silahı kaldırıma bırakarak teslim oldu.

Kelepçelenerek gözaltına alınan Abdurrahman Ç., araca bindirilmeden önce polislerin kafasını eğmesine de “Keşke herkes beni anlayabilseydi. Benim kafamı eğmeyin. Benim kafam hep diktir” diyerek tepki gösterdi.

Abdurrahman Ç.’nin ilk ifadesinde, evi terk eden eşinin kendisine çocuklarını göstermediğine sinirlendiği için böyle bir eyleme kalkıştığını söylediği belirtildi.

 
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