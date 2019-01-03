​Zabıta Zulmü Harran’da Baş Gösterdi

-Garibanın ekmek teknesini dağıtan zabıta, tepkilere neden oldu
Zabıtalar Satıcının Tezgahını DağıttıŞanlıurfa’nın Harran ilçesinde zabıtalar satıcının tezgahını dağıttı. Geçimini sağlamak için portakal mandalina satan satıcı zabıta engeliyle karşılaştı. Vatandaşın tezgahındaki meyveleri yola döken zabıta ekipleri çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu.
Zabıtalar Çorba Parasını Çıkaramadılar Mı?Olay sırasında görüntü almak isteyen vatandaşlarla da tartışan zabıtalara tepkiler büyürken, olay anına ait görüntüler sosyal medya hesaplarından hızlıca yayılmaya başlandı. Durumdan dert yakınan vatandaşlar; “Portakal ve mandalina satarak kış günü geçimini sağlayan vatandaşı Harran zabıtası bu hale getirdi. Zabıtalar bugünlük çorba parasını çıkaramadılar diye mi garibanın tezgahını yerle bir ettiler. Zabıtaların bu davranışını kınıyoruz.” yorumunda bulundu.
Vatandaşın İşine Yarayan Hizmetlerde BulunsunlarBaşka bir vatandaş ise; “Hastanelerde kol gezen keçilere ve atlara çare bulsunlar. Memlekete hayırlı olan vatandaşın işine yarayan hizmetlerde bulunsunlar. Harran zabıtası garibanın üstünden ellerini çeksin” dedi.
Harran’a hizmette yetersiz kalan ve ilçeyi köy gibi yönetmeye çalışan belediye, bu kez de garibanın ekmeğiyle oynayarak sözde işlerini yapıyorlarmış gibi hareket ediyorlar.
Yorum Yap