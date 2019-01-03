​Zabıta Zulmü Harran’da Baş Gösterdi

Zabıtalar Satıcının Tezgahını Dağıttı

Zabıtalar Çorba Parasını Çıkaramadılar Mı?

Vatandaşın İşine Yarayan Hizmetlerde Bulunsunlar

-Zabıtalar Harran’da terör estirdi-Garibanın ekmek teknesini dağıtan zabıta, tepkilere neden olduŞanlıurfa’nın Harran ilçesinde zabıtalar satıcının tezgahını dağıttı. Geçimini sağlamak için portakal mandalina satan satıcı zabıta engeliyle karşılaştı. Vatandaşın tezgahındaki meyveleri yola döken zabıta ekipleri çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu.Olay sırasında görüntü almak isteyen vatandaşlarla da tartışan zabıtalara tepkiler büyürken, olay anına ait görüntüler sosyal medya hesaplarından hızlıca yayılmaya başlandı. Durumdan dert yakınan vatandaşlar; “Portakal ve mandalina satarak kış günü geçimini sağlayan vatandaşı Harran zabıtası bu hale getirdi. Zabıtalar bugünlük çorba parasını çıkaramadılar diye mi garibanın tezgahını yerle bir ettiler. Zabıtaların bu davranışını kınıyoruz.” yorumunda bulundu.Başka bir vatandaş ise; “Hastanelerde kol gezen keçilere ve atlara çare bulsunlar. Memlekete hayırlı olan vatandaşın işine yarayan hizmetlerde bulunsunlar. Harran zabıtası garibanın üstünden ellerini çeksin” dedi.Harran’a hizmette yetersiz kalan ve ilçeyi köy gibi yönetmeye çalışan belediye, bu kez de garibanın ekmeğiyle oynayarak sözde işlerini yapıyorlarmış gibi hareket ediyorlar.