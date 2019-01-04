- Sara nöbeti geçiren çocuğa 8 saat sonra ulaşıldı 

Gece nöbet Geçirdi

5 Saat Sonra Ulaştılar

- Sara nöbeti geçiren çocuğa 8 saat sonra ulaşıldıBatman’ın Sason ilçesine bağlı Örenağıl köyü Çukurca mezrasında yağan yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı alan Örenağıl köyü Çukurca mezrasında yaşayan Selime Çetinbaş'ın gece sara nöbeti geçirmesi üzerine ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.Sağlık ekipleri köy yolunun kapalı olması dolayısıyla Sason İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, 5 saat süren çalışmanın ardından köye ulaştı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çetinbaş, yolun açılmasıyla ambulans ile 2 saat süren yolculuğun ardından Sason Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Baba Abdurrahman Çetinbaş çocuğunun hastaneye ulaştırılmasını sağlayan 112 Acil Sağlık ile Sason İlçe Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.