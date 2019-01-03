​Taciz Ettiği Kadın Şikayet Etti, Sapık Tutuklandı

Bu haber 03 Ocak 2019 21:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Elle Taciz Edip Boğuştu

Adliyeye Sevk Edilip Tutuklandı

-Kadını mağazada elle taciz etti-Şikayet edilen sapık mahkemece tutuklandıOlay, Sanmsun İlkadım ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazaya müşteri gibi gelen M.Ç. (24) adlı genç, mağaza çalışanı S.Ç. (29) adlı kadını elle taciz edip sarılıp boğuşarak yaraladı.Genç kadının feryadı üzerine özel güvenlik görevlilerince yakalanarak polise teslim edilen M.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi.Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ç., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.