​Kaşıkçı Cinayetinde Beş İdam İstendi

5 Kişi İçin İdam İstendi

11 Kişinin İfadesine Başvuruldu

-Kaşıkı cinayeti devam ediyor-kaşıkçı cinayetine 5 idam istendiSuudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde 11 şüphelinin ilk duruşması başkent Riyad'da başladı. Suudi savcı, 11 kişinin hakim karşısına çıktığı duruşmada 5 kişi için idam cezası verilmesini istedi.Duruşmada 11 kişinin ifadesine başvuruldu. Suudi Arabistan Başsavcılığı bugün yaptığı açıklamada ise cinayete ilişkin bilgilerin Türk yetkililere gönderildiğini ancak Türkiye'den herhangi bir bilgi paylaşımının gelmediğini iddia etti.