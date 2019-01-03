Beyazgül, Şanlıurfa Yayla Turizminin Merkezi Olacak

Şanlıurfa İçin Ne Yapacak

Şanlıurfa’ya Yayla Turizmi Getirecek

-Beyazgül’ün projeleri netleşmeye başladı-Şanlıurfa’da yaylacılık turizmi yapılacak31 Mart yerel Seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir belediye Başkan Adayı gösterilen Zeynel Abidin Beyazgül seçim çalışmaları süreci içerinde gerek katıldığı canlı yayınlarda, gerek sosyal medya hesabında gerekse vatandaşla yaptığı açıklamalarda Şanlıurfa için yapacaklarını duyuruyordu.Belediye Başkanı seçimlerine 3 ay gibi bir süre kala Şanlıurfa’da yapacağı projeleri netleştiren Beyazgül, Şanlıurfa’da yayla turizmini canlandıracağını belirtti. “Şanlıurfa yayla turizminin cazibe merkezi olacaktır diyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, yaylacılık faaliyetlerine önem vereceklerini, Şanlıurfa’da dini ve tarihi turizmin yanına ek olarak yaylacılık faaliyetlerini de turizme dökeceğini belirtti.