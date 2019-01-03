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Bu haber 03 Ocak 2019 11:53:53 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfalı Öğrenciler, 3 Ayda 90 Bin Adet Toplayarak Umut Oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencileri topladıkları mavi kapakla engelli bir çocuğa tekerlekli sandalye aldı.

​Urfalı Öğrenciler, 3 Ayda 90 Bin Adet Toplayarak Umut Oldu

- Ortaokul öğrencileri biriktirdikleri mavi kapakla engelli çocuğa tekerlekli sandalye aldı 
- Müzeyyen öğretmen gözyaşlarını tutamadı 

 

3 Ay İçinde 90 Bin Kapak

Siverek Halit Gülpınar Ortaokulunda görevli öğretmen Müzeyyen Vardar öncülüğünde ve öğrencilerin katkılarıyla mavi kapak toplama kampanyası düzenlendi. Öğretmen ve öğrenciler kantinlerden, sokaklardan, mahalle bakkallarından her gün poşetler dolusu kapak toplayarak, üç ay içerisinde 90 bin adet mavi kapak toplandı. 

 

Duygu Dolu Anlar Yaşandı

Toplanan kapaklarla 12 yaşındaki ortopedik engelli Hediye Anaç’a tekerlekli sandalye alındı. Sandalye tesliminde duygulu anlar yaşandı. Kapakların toplanmasında öncülük eden Müzeyyen öğretmen ve öğrencileri duygu yüklü anlara dayanmayarak gözyaşlarını tutamadı. 
‘Daha öncede evde mavi kapak topladığını’ belirten öğretmen Müzeyyen Vardar,” Topladığım kapakları ne yapacağız, nereye teslim edeceğiz konusunda bir bilgim yoktu. Bununla ilgili olarak Siverek Engelliler Derneğini aradım, sağ olsunlar onlar bizi yönlendirdi. Okulumuzda yaklaşık üç ayda 90 bin kapak toplandık ve Eskişehir’de dede torun mavi kapak adı altında bu işi yapan arkadaşlarımıza bu kapakları gönderdik, onlarda sağ olsun tekerlekli sandalyeyi bize gönderdi” 
Gazetecinin ‘Nasıl bir duygu’ sorusu karşısında, gözyaşlarını tutamadı.



 

Nasıl Bir Duygu?

Röportaj'da gazetecinin ‘ Engelli bir çocuğu tekerlekli sandalyeye kavuşturmak nasıl bir duygu’ sorusu karşısında, duygulanan ve gözleri dolan öğretmen, daha fazla dayanmayarak ağladı. Bunun üzerine salonda bulunan herkesin gözleri dolarken, öğrencilerde öğretmenine sarılarak ağladı. 
Kampanyayı Müzeyyen öğretmenlerinin tavsiyesi üzerine başlattıklarını söyleyen Halit Gülpınar Ortaokulu 7’inci sınıf öğrencisi Irmak Koyun,” Bizde bunu çok beğendik ve yardım etmek istedik. Bizde arkadaşlarla birlikte yaklaşık 90 bin kapak topladık. Sonra bu kapakları bir yere yolladık, bize tekerlekli sandalyenin geleceği söylendi. Bizde dünden beri çok heyecanlandık, bir arkadaşımıza tekerlekli sandalye kazandırmak çok mutluluk verici. İnşallah tüm engelli kardeşlerimi bu tekerlekli sandalye nasip olur” diye konuştu 


 

Yaygınlaşmasını Umut Ediyoruz

Siverek engelliler Derneği Başkanı Feridun Şenateş’te duyarlı öğretmen ve öğrencilerin yaptığı örnek çalışma için kendilerine çok teşekkür ederek, bu gibi duyarlılığın tüm toplumda yaygınlaşması umut ettiklerini’ belirtti 
Okulda yapılan tekerlekli sandalye teslimine Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, engelli derneği temsilcileri ve öğrenciler hazır bulundu.



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