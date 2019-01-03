​Yurdum İnsanı Paralı Poşete de Çözüm Buldu

Poşete Para Vermemek İçin Yöntem Bulundu

Poşetinizi İade Edin

Meyve-Sebze ve Ekmek Poşetleri Bedava

Bir marketten alışveriş yapan bir vatandaşının, kullandığı poşeti markete götürerek iade etti. Ücretli poşet uygulamasını iade yöntemiyle delen vatandaş, sosyal medyada gündem oldu.1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren ücretli poşet uygulaması marketlerde uygulanmaya başlandı. Uygulamanın ardından poşetler 25 kuruş ücretle verilmeye başlandı. Bir vatandaş ise poşete para vermemek için bulduğu iade yöntemini hesabında paylaştı.Market alışverişinizi yaptıktan sonra fişinizi atmayın diyen vatandaş “Alışveriş fişinizde aldığınız poşet de görünüyor. Market alışverişinizi bitirdikten sonra para ile aldığınız poşeti markete götürüp fişinizle beraber geri iade hakkınızı kullanın” ifadelerini kullandı.Öte yandan vatandaşlar tarafından uygulanan bir diğer yöntem ise ekmek ve sebze poşetleri oldu. meyve-sebze ve ekmek reyonlarındaki poşetlerin ücretsiz olduğunu gören tüketiciler bu durumu da sosyal medya hesaplarından duyurarak diğer vatandaşlara çözüm önerisi sundu.