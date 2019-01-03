Bu haber 03 Ocak 2019 08:29:40 Tarihinde eklenmiştir.

Prensiplere Uymamış

-Ak Parti İl Başkanı görevden alındı-Cumhur İttifakı'na uymaması görevinden alınmasına sebep olduAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'ın görevden alındığını açıkladı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:"Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine il başkanımız istifasını Genel Merkez'e sunmuştur. Boşalan Samsun il başkanlığı için Ersan Aksu görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.(AK Parti Samsun Eski İl Başkanı Hakan Karaduman)