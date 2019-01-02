Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Öldügü 2 Gün Sonra Fark Edildi

-Ses alamayınca çilingir ile kapıyı açarak eve girdi-2 gün önce ölmüş olabileceğini belirtti.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Bağ Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen emekli işçi Mustafa Ulum’dan (65) yakınları haber alamayınca durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri kapıyı çalmasına rağmen içeriden ses alamayınca çilingir ile kapıyı açarak eve girdi. Yerde hareketsiz şekilde yatan Mustafa Ulum için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.Eve gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Evde inceleme yapan polis ekipleri ilk bulgulara göre Mustafa Ulum’un tahminen 2 gün önce ölmüş olabileceğini belirtti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.