Ünal,Zarifoğlu'nun Kitabının Toplatılması Söz Konusu Değil

-Ünal, Cahit Zarifoğlu'nun kitaplarıyla ilgili twitter attı-Cahit Zarifoğlu’nun kitaplarının MEB tarafından toplatılması veya yasaklanması söz konusu değildirÜnal, Cahit Zarifoğlu'nun kitaplarıyla alakalı "MEB tarafından toplatılıyor" iddialarına ilişkin twitter üzerinden bir açıklama yaptı.AK Parti Genelbaşkan Yardımcısı Mahir Ünal twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları ifade etti;"Edebiyatımızın zarif adamı, Kahramanmaraşımızın önemli değerlerinden, Yedi Güzel Adamımızdan Cahit Zarifoğlu’nun kitaplarının MEB tarafından toplatılması veya yasaklanması söz konusu değildir. Çanakkale’de yerel düzeyde yaşanan bir hadise üzerinden özellikle sosyal medyada dolaştırılan asılsız iddia, haber ve çarpıtmalara itibar edilmemelidir. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk konuyla ilgili soruşturmanın gereken hassasiyetle yürütüldüğünü belirtmiştir." dedi.