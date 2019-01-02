Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 02 Ocak 2019 18:30:35 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Dicle Elektrik Muhtar Buluşmalarını Sürdürüyor

Dicle Elektrik Dağıtım daha iyi hizmet verebilmek amacıyla başlattığı muhtar buluşmalarının sonuncusunu Şanlıurfa’nın merkez Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerinde gerçekleştirdi.

Urfa’da Dicle Elektrik Muhtar Buluşmalarını Sürdürüyor

-Aşırı tüketim, şebeke üzerinde aşırı yük demektir.



 Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdür Yardımcısı Rıfat Volkan Arpacı, 2 ilçede 3 mahalle muhtarını ziyaret ederek halkın şikayet, talep ve önerilerini dinledi.

İl Müdür Yardımcısı Arpacı, ilk olarak Karaköprü’nün Akpıyar Mahalle Muhtarı Ömer Kara ile görüştü. Mahalle sakinleri adına şikayet ve talepleri ileten muhtar Akpıyar, bazı sokaklara aydınlatma lambası takılmasını istedi. Rıfat Volkan Arpacı daha sonra Eyyübiye ilçesindeki Yenimahalle Muhtarı Hüseyin Korkmaz’ı ziyaret etti. Muhtar Korkmaz’dan da mahallelinin şikayet ve taleplerini dinleyen Arpacı’nın son durağı ise Eyüpkent Mahallesi oldu. İl Müdür Yardımcısı Arpacı ziyaret ettiği muhtar Cuma Şa ile mahalleyi dolaştı, vatandaşlarla görüştü.

 

Elektirik Kesintisinin Nedeni Aşrı Yüklenme

Arıza ve kesintilerden şikayet edenler olunca İl Müdür Yardımcısı, kesintilere neden olan elektrik arızalarının sebepleri hakkında mahalle sakinlerine bilgiler vererek, kesintiye yol açan elektrik arızalarının en büyük sebebinin aşırı yüklenme olduğunu söyledi. Bedeli ödense bile elektrik enerjisinin ısıtma amacıyla aşırıya varan ölçüde tüketilmemesi gerektiğini belirten Arpacı, “Aşırı tüketim, şebeke üzerinde aşırı yük demektir. Bu da istenmeyen arızalara ve buna bağlı kesintilere neden olabilir. En doğrusu özellikle de konutlarda ısıtmanın mümkün oldukça doğal gaz, odun veya kömürle yapılması, elektriğin ise diğer ihtiyaçlar için kullanılmasıdır” dedi.

 

Muhtarlarla İrtibatımız Devam Edecek

Muhtar ziyaretleri hakkında konuşan Dicle Elektrik İl Müdür Yardımcısı Rıfat Volkan Arpacı, bu ziyaretler sırasında çözüm bekleyen sorunları birlikte nasıl aşabileceklerini konuştuklarını söyledi. Arpacı, “Tüketicilere en iyi nasıl hizmet edebiliriz bunun arayışındayız. Şirket olarak her zaman muhtarlarla irtibat halinde olduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da irtibatımız gerçekleştirdiğimiz ziyaretler sayesinde genişleyerek devam edecek” diye konuştu.

 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
sondaj yaptıkları sırada su kuyusunda metan gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kuyuda sıkışan bir kişiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
Bir restoranda başörtülü bir kadın, bir başka kadın tarafından hem fiziksel hem sözlü tacize uğradı.
​CHP Parti Teşkilatı İstifa İçin Gitti, İçeri Almadılar
​CHP Parti Teşkilatı İstifa İçin Gitti, İçeri Almadılar
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe teşkilatından istifalarını açıklamaya gelen 160 parti üyesi, ilçe başkanı tarafından binaya alınmadı. İlçe Belediye Başkan adayını beğenmeyen 44 CHP üyesi kısa süre önce partisinden istifa etmişti
​Erkek Tarafı Pompalı Tüfeklerle Kız Evini Bastı, 1 Ölü 18 Yaralı
​Erkek Tarafı Pompalı Tüfeklerle Kız Evini Bastı, 1 Ölü 18 Yaralı
Aralarında boşanma nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında çatışma çıktı. Erkek tarafının kız evini pompalı tüfeklerle bastığı olayda 18 kişi yaralandı. Olayda 1 kişi ölürken 3 kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarken, seçimler öncesi seçmenlerin listeleri kontrol etmesi büyük önem arz ediyor
​Urfa’da Zorla Alıkoydular, İşkence Yapıp Değerli Eşyalarını Çaldılar
​Urfa’da Zorla Alıkoydular, İşkence Yapıp Değerli Eşyalarını Çaldılar
Şanlıurfa’da aralarında bir kadının da bulunduğu 5 kişi, iddiaya göre gece saatlerinde bir vatandaşı evinden zorla alıp bir mağaraya götürerek işkence yaptı, değerli eşyalarını da çalarak kayıplara karıştı.
​İş Adamı Silahlı Saldırıya Uğradı
​İş Adamı Silahlı Saldırıya Uğradı
İş adamı bıçaklıya uğradı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iş adamına saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi kısa sürede gözaltına aldı.
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
4 bloktan oluşan ve yaklaşık 180 kişinin yaşadığı 40 dairenin olduğu sitenin yöneticisi, merkezi ısıtmalı binaların doğalgaz faturasını aylarca ödemeyip 41 bin TL’lik vurgun yaptı. Siteye musluk hortumu ile kaçak hat da döşediği ortaya çıkan yönetici, doğalgazı aylarca bu şekilde kullandırıp başka binaya taşındı. Doğalgazın kesilmesi sonucu 15 gün soğukta kalan site sakinleri ise konuyu yargıya taşıdı.
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
​Bakan Kurum'dan Eczanelerde Poşet Kullanımına İlişkin Açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
​Yanlış Adres Komşuyu Katil Yaptı
​Yanlış Adres Komşuyu Katil Yaptı
Adana'da 1 kişiyi öldürdüğü 2 kişiyi de yaraladığı ileri sürülerek tutuklanan zanlının cinayeti, bir başkasıyla alacak verecek meselesi olan şahısların yanlışlıkla evine gelmesi sonucu işlediği öne sürüldü.
​Belediye Başkanı Şehre Yunan Afişi Astı
​Belediye Başkanı Şehre Yunan Afişi Astı
Komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan’dan kente gelen turistlerin yeni yıllarını kutlamak için şehrin birçok noktasına kendi dillerinde kutlama afişleri astı.
​Girasun’dan Şanlıurfaya tam 3 Bin Adet Geldi
​Girasun’dan Şanlıurfaya tam 3 Bin Adet Geldi
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde edebiyat öğretmeninin öğrencileri için oluşturduğu okul kütüphanesine kitap bulmak için başlattığı kampanyaya, Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak 3 bin kitap desteğinde bulundu.
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
​Sondaj Kuyusunda Dehşet 6 Yaralı
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Restoranda Çirkin Olay! Başörtülü Kadına Böyle Saldırdılar
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Seçim Öncesi Bu Tarihlere Dikkat
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
​Site Yöneticisinden 41 bin TL'lik Fatura Vurgunu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
8°C / 6°C
Durum
Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:07
Akşam
17:30
Yatsı
18:51
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿