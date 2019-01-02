Urfa’da Dicle Elektrik Muhtar Buluşmalarını Sürdürüyor

Elektirik Kesintisinin Nedeni Aşrı Yüklenme

Muhtarlarla İrtibatımız Devam Edecek

-Aşırı tüketim, şebeke üzerinde aşırı yük demektir.Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdür Yardımcısı Rıfat Volkan Arpacı, 2 ilçede 3 mahalle muhtarını ziyaret ederek halkın şikayet, talep ve önerilerini dinledi.İl Müdür Yardımcısı Arpacı, ilk olarak Karaköprü’nün Akpıyar Mahalle Muhtarı Ömer Kara ile görüştü. Mahalle sakinleri adına şikayet ve talepleri ileten muhtar Akpıyar, bazı sokaklara aydınlatma lambası takılmasını istedi. Rıfat Volkan Arpacı daha sonra Eyyübiye ilçesindeki Yenimahalle Muhtarı Hüseyin Korkmaz’ı ziyaret etti. Muhtar Korkmaz’dan da mahallelinin şikayet ve taleplerini dinleyen Arpacı’nın son durağı ise Eyüpkent Mahallesi oldu. İl Müdür Yardımcısı Arpacı ziyaret ettiği muhtar Cuma Şa ile mahalleyi dolaştı, vatandaşlarla görüştü.Arıza ve kesintilerden şikayet edenler olunca İl Müdür Yardımcısı, kesintilere neden olan elektrik arızalarının sebepleri hakkında mahalle sakinlerine bilgiler vererek, kesintiye yol açan elektrik arızalarının en büyük sebebinin aşırı yüklenme olduğunu söyledi. Bedeli ödense bile elektrik enerjisinin ısıtma amacıyla aşırıya varan ölçüde tüketilmemesi gerektiğini belirten Arpacı, “Aşırı tüketim, şebeke üzerinde aşırı yük demektir. Bu da istenmeyen arızalara ve buna bağlı kesintilere neden olabilir. En doğrusu özellikle de konutlarda ısıtmanın mümkün oldukça doğal gaz, odun veya kömürle yapılması, elektriğin ise diğer ihtiyaçlar için kullanılmasıdır” dedi.Muhtar ziyaretleri hakkında konuşan Dicle Elektrik İl Müdür Yardımcısı Rıfat Volkan Arpacı, bu ziyaretler sırasında çözüm bekleyen sorunları birlikte nasıl aşabileceklerini konuştuklarını söyledi. Arpacı, “Tüketicilere en iyi nasıl hizmet edebiliriz bunun arayışındayız. Şirket olarak her zaman muhtarlarla irtibat halinde olduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da irtibatımız gerçekleştirdiğimiz ziyaretler sayesinde genişleyerek devam edecek” diye konuştu.