Çoban Çocukların Zorlu Mesaisi

Hayali Öğretmen Olmak

- Ailelerinin geçimine katkıda bulunmaya çalışıyor.- Keçileri sevdiğini ama bakmaktan çok mutlu olmadığını söylediKızıltepe’nin Suriye sınırında bulunan Şenyurt Mahallesi’nde yaşayan 7 yaşındaki Mahmut Şar ve Kasım Dinidil, okul çıkışları ve hafta sonlarını çobanlık yaparak geçiriyor. Hava sıcaklığının 3 derecelere kadar düştüğü bölgede zorlu şartlarda köydeki keçilere bakan çocuklar, ailelerinin geçimine katkıda bulunmaya çalışıyor.İkinci sınıf öğrencisi çobanlardan Kasım Dinidil, annem ve babasının Kızıltepe’de çalıştığını anlatarak, kendisinin de tatillerde ve okul sonralarında keçilere baktığını ifade etti. Hayalinin öğretmen olmak olduğunu belirten Dinidil, keçileri sevdiğini ama bakmaktan çok mutlu olmadığını, kışın üşüdüklerini dile getirdi.